لجأ طلاب شهادات التعليم الفني بمحافظة الفيوم وأولياء أمورهم، إلى شبكة التواصل الاجتماعي ومحرك البحث «جوجل»، للوصول إلى رابط الحصول على نتيجة شهادة الدبلومات الفنية في محافظة الفيوم، بمختلف تخصصاتها «الفندقي والزراعي والتجاري والصناعي»، بنظام الثلاث والخمس سنوات، وذلك عقب اعتماد وزير التعليم الدكتور طارق شوقي للنتيجة رسميا اليوم الأحد.

رابط الحصول على نتيجة شهادة الدبلومات الفنية في محافظة الفيوم

ويمكن لطلاب التعليم الفني بالفيوم، الوصول لـ رابط الحصول على نتيجة شهادة الدبلومات الفنية في محافظة الفيوم من خلال الضغط هـنـا، ليتم الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم، ويختار الطالب نوع الدبلوم الفني الذي يلتحق به سواء التعليم الفندقي أو الزراعي أو الصناعي أو التجاري، ثم يقوم بإدخال الاسم ورقم الجلوس في المكان المخصص لهما في الموقع، ثم الضغط على استعلم عن نتيجتك لتظهر نتيجة الطالب والمحافظة والإدارة التعليمية.

شهادة التعليم الفني تحدد مسار التعليم الجامعي للطلاب

يذكر أن أولياء الأمور وطلاب التعليم الفني يهتمون كثيرا بنتيجة شهادات الدبلوم الفني، لاختيار مدى استكمال الطالب تعليمه الجامعي أو الاكتفاء بالتعليم الفني، والذي يحدد وفقا للمجموع بكل قسم، عقب اعتماد نتيجة شهادات الدبلومات الفنية وظهورها رسميا.