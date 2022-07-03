«وأذن في الناس بالحج».. تدريب أكثر من 10 آلاف عامل على الترحيب بالحجاج

قبل أيام قيلة من انطلاق موسم الحج، ومن باب الاحتفاء بضيوف الرحمن، من كلّ مكان درّبت وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع مؤسسة صالح عبدالله كامل الإنسانية العاملين في الصفوف الأولى؛ على مهارات الترحاب بالحجاج، وفق ما ذكرته الصفحة الرسمية لوزارة الحج على موقع التدوينات القصيرة «تويتر».

تدريب آلاف العمال على الترحاب بالحجاج

وحول التفاصيل فقد تم تدريب أكثر من 10 آلاف عامل من الصفوف الأولى، وجاء الهدف من ذلك التدريب اكتساب مهارة فن التعامل مع ضيف الرحمن، بالإضافة إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة خلال موسم الحج.

تفاصيل التدريب

ويستمر تدريب وزارة الحج والعمرة على مدار يومين، وينقسم إلى 8 ساعات ويشمل 334 دورة تدريبية بمعدل 2672 ساعة تدريبية حيث إنّ هناك 18 جهة مستفيدة من ذلك التدريب.

توفير تطبيق إلكتروني لخدمة الحجاج

كما أطلقت وزارة الحج والعمرة تطبيق «طمني»، إذ يرافق الحجاج لخدمتهم في البحث عن الأدوية وبدائلها وتقديم عدد من الخدمات الأخرى، كما أصدرت الوزارة 13 دليلًا من أدلة الحج التوعوية، ضمن 14 لغة عالميّة، تُقدم توجيهاتٍ صحيّة وتنظيميّة وشرعيّة.

جاهزية كسوة الكعبة لحج هذا العام

من جهته، أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، جاهزية كسوة الكعبة المشرفة لهذا العام 1443هـ.

تفاصيل كسوة الكعبة

وأكد «السديس» أن كسوة الكعبة المشرفة قد حِيكت في مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، وفق أعلى المعايير والمواصفات، مبينا أنها نتاج عام كامل من العمل الدؤوب والاهتمام بأدق التفاصيل التي أدت لجاهزيتها في هذه الحلة وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

ونوه «السديس» بحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود على خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما والعناية بقبلة المسلمين.