هل يجوز الحج عن شخص مريض لا يستطيع أداء الفريضة عن نفسه؟.. الإفتاء تجيب

أجابت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي على الإنترنت عن سؤال ورد إليها: «هل يجوز الحج عن شخص مريض لا يستطيع أداء مناسك الحج عن نفسه؟».

الحج عن الشخص المريض

قالت دار الإفتاء، إنه يجوز الحج عن الشخص المريض العاجز بمرضه عن الوصول لأماكن شعائر الحج، وأداء المناسك بنفسه، وذلك لحديث ابن عباسٍ رضي الله عنه، إذ قال جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع، وقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج، أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضي أن أحج عنه؟ قال: «نعم».

المسلم غير قادر على أداء مناسك الحج

أضافت دار الإفتاء، أنه إذا كان المسلم غير قادر على أداء الحج بنفسه، يجوز له أن يستأجر من يحج عنه، كما يجوز للمسلم القادر أن يحج عن أقاربه المتوفين أو المرضى العاجزين عن الحج بأنفسهم، ويسميه الفقهاء بالمعضوب إذا كان قد حج عن نفسه، أو يوكل غيره في الحج عنهم، بأجرة كان ذلك أو تبرعًا من القائم به، وذلك عند جمهور الفقهاء.

العجز عن أداء فريضة الحج

أوضحت الإفتاء، أن العجز يتحقق بالموت أو بالحبس والمنع، والمرض الذي لا يرجى زواله، كالزمانة، والفالج، والعمى، والعرج، والهرم الذي لا يقدر صاحبه على الاستمساك، وعدم أمن الطريق، وعدم المحرم بالنسبة للمرأة، إذا استمرت هذه الآفات إلى الموت.

ومن تحقق فيه العجز عن أداء فريضة الحج بما ذكرْنا فإنه يجب عليه أن ينيب من يَحُجَّ عنه عند الجمهور من العلماء إذا كان عنده مالٌ يكفي أن يعطيه لمن يحج عنه مدة سفره، بشرط أن يكون فائضا عن ديونه وعن مؤنة من يعولهم، أو عن طريق متطوع بالحج عنه بلا أجرة إن تيسر له ذلك، ولا يشترط حينئذ وجود المال عند المعضوب، ويشترط لذلك أن يكون من يحج عنه قد حجَّ عن نفسه أولاً.

حكم الحج عن الشخص المريض العاجز

واختتمت الدار بأنه يجوز الحج عن الشخص المريض العاجز عن الوصول لأماكن شعائر الحج وأداء المناسك، فإن كان يمكنه الوصول وأداء المناسك بلا ضرر يقع عليه جرَّاء ذلك لم يُجزئ إلا أن يحج هو بنفسه.