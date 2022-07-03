هل يجوز دفع صك الهدي مقدما للمسؤولين عن تنظيم الحج قبل السفر؟.. الأزهر يجيب

أجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عن سؤال يطرحه عدد كبير من الحجاج قبل سفرهم إلى الحج يقول: «هل يجوز لي أن أدفع صَكَّ الهَدي مقدَّمًا للشَّركات أو المؤسَّسات المسئولة عن تنظيم رحلات الحجِّ وأنا في بلدي قبل السَّفر إلىٰ الحجِّ؟».

وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في إجابته: «الحمدُ للهِ، والصَّلاة والسَّلام علىٰ سيِّدنا رسول ﷲِ، وعلىٰ آله وصحبه ومَن والاه، وبعد، فقد فرض ﷲُ تعالىٰ الحجَّ علىٰ المسلم البالغ العاقل المستطيع، بقوله: {ولِلَّهِ عَلىٰ النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: 97]».

دفع صَكَّ الهَدي مقدَّمًا

وأضاف المركز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «مِن المقرَّر شرعًا أنَّ الحجَّ مِن العبادات التي تقبل الوكالة في أصله عند عدم الاستطاعة، كما تجوز الوكالة في بعض أعماله، والهَدي نوعٌ مِن الأنواع التي تجوز فيها الوكالة».

التوكيل في ذبح الهدى

وأوضح أنَّه يجوز للحاجِّ أن يُوكِّل غيره في ذبح الهَدي، سواء أكان مستطيعًا ذلك بنفسه أم لا؛ باشر الذَّبح أم قام بشراء صَكِّ الهَدي؛ لِما ورد في حديث جابِرِ بنِ عبد ﷲِ رَضِيَ ﷲُ عنهما في حجَّةِ الوداع: «فَكَانَتْ جَمَاعَةُ الْهَدْيِ الَّذِي أَتَىٰ بِهِ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ، وَالَّذِي أَتَىٰ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ مِائَةً، فَنَحَرَ رَسُولُ ﷲِ ﷺ بِيَدِهِ ثَلَاثَةً وَسِتِّينَ، ثُمَّ أَعْطَىٰ عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ». [مسند أحمد، حديث رقم/ 14440].

وتابع: «مِن ثَمَّ؛ فيجوز للحاجِّ أن يُوكِّل إحدى الشَّركات أو المؤسَّسات المسؤولة عن تنظيم رحلات الحجِّ، مِن خلال شراء صَكِّ الهَدي مقدَّمًا وهو في بلده قبل سفره إلىٰ الحجِّ».