معارضو مجلس «الموسيقيين» يطالبون هاني شاكر باستقالة مكتوبة قبل نصف يوليو

علمت «الوطن» من مصادرها داخل نقابة المهن الموسيقية، أن معارضي مجلس إدارة النقابة الحالي والذي يترأسه الفنان هاني شاكر، طالبوا من الأخير تقديم استقالة مكتوبة قبل انقضاء منتصف شهر يوليو الجاري.

المعارضة تطالب شاكر بتقديم استقالة مكتوبة

كشف مصادر لـ«الوطن» أن المعارضين سيضغطون خلال الأيام المقبلة على المجلس حتى يتم تقديم الاستقالة قبل عيد الأضحى لكي لا يستكمل المجلس الحالي إدارة النقابة خلال العام المقبل، حيث إن قانون النقابات الفنية الثلاث ينص على أنه في حال خلو مقعد النقيب قبل عام كامل عن الانتخابات المحدد موعدها تجرى انتخابات جديدة على المقعد، ولكن في حال إن كانت المدة أقل من عام يتولى الوكيل الأكبر سنا إدارة النقابة حتى موعد الانتخابات.

وأوضحت مصادر «الوطن» داخل النقابة أن المجلس الحالي يهدف أنه في حال عدم تراجع شاكر عن قرار الاستقالة أن يتم تقديم الاستقالة رسميا في 20 من شهر يوليو، وبذلك لا يصح إجراء انتخابات جديدة، حيث إن القانون ينص على وضع 15 يوما لإجراء الانتخابات وعليها يكون أصبحت المدة على الانتخابات الجديدة أقل من عام.

هاني شاكر استقال نهاية شهر يونيو

من المقرر في حال عدم إقامة انتخابات جديدة أن يتولى وكيل النقابة إدارتها وهو الموسيقار حمادة أبو اليزيد لكونه الوكيل الأكبر سنا من الوكيل الثاني دكتور علاء سلامة.

يذكر أن هاني شاكر كان قد أعلن استقالته من الموسيقيين نهاية شهر يونيو الماضي.