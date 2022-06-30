نادية مصطفى تناشد هاني شاكر التراجع عن استقالته: «أحدث طفرة في إيرادات النقابة»

وصفت الفنانة نادية مصطفى، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، أن ما حدث في مؤتمر اعتذار حسن شاكوش لأعضاء النقابة، ما هو إلا عدم احترام للكبير، متابعة «كان لازم يتعمل اعتبار للنقيب اللي قاعد، لأن فيه موضوعات مينفعش نناقشها على الملأ أمام الكاميرات، عشان إحنا في الآخر كلنا أسرة واحدة».

وتحدثت نادية مصطفى، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، في تصريحات لـ«الوطن»، عن إنجازات هاني شاكر، قائلة: «قام الفنان الكبير هاني شاكر بالعديد من الإنجازات، إذ أحدث طفرة كبيرة في الإيرادات، كما أحدث العديد من التطورات في منظومة العلاج والمستشفيات وأرصدة النقابات، وعمره ما قصر في حق حد، وكان قد الثقة».

نادية مصطفى تتحدث عن هاني شاكر

وأوضحت نادية مصطفى، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، لـ«الوطن»، أن هناك العديد من الأشياء التي حدثت كانت سببًا في إزعاج هاني شاكر ومضايقته، على الرغم من كونه فنانا كبيرا وله محبوه، ويحرص دائمًا على اختيار كلمات الأغنيات التي يقدمها للجمهور، الذي عرف قيمته كـصوت، مضيفة: «طول ما كان مغني الناس كلها كانت بتقدر صوته، أول ما أصبح نقيب بدأ الجمهور ينتقده عمال على بطال».

نادية مصطفى: هاني شاكر عمره ما كان ضد إن حد ياكل عيش

وأضافت عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، في حديثها عن هاني شاكر، «عمره ما كان ضد إن حد ياكل عيش، بس كان لازم يشرف على نوعية الكلمات في الأغاني اللي بيقدمها المطربين ويقف أمام السيئ منها، لأن مصر منارة الشرق، والفن هو مرآة المجتمع».

كما وجهت نادية مصطفى رسالة لهاني شاكر، «أنا تحدثت معه بصفة شخصية وقلت له ينبغي ألا تتسرع في اتخاذ قرارك».

وطالبت نادية مصطفى، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، الجمعية العمومية بدعم الفنان هاني شاكر نفسيًا، لأن ما حدث في هذا المؤتمر ما هو إلا إهانة كبيرة له.