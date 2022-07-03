مصدر: هاني شاكر مصمم على الاستقالة.. ولا يفكر في التراجع عنها

كشفت مصادر مقربة من الفنان هاني شاكر، عقب عودته اليوم من المملكة الأردنية الهاشمية، عن أنه لم يغير موقفه حتى الآن من الاستقالة التي قدمها بشكل شفوي لمجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية.

هاني شاكر يعود من الأردن

وأشار المصدر إلى أن هاني شاكر حتى اللحظة الحالية أبلغ جميع القائمين على النقابة بشكل نهائي في عدم التراجع عن الاستقالة ولا العودة مرة أخرى لمنصبه كنقيب.

من المقرر أن يزور مجلس النقابة هاني شاكر في منزله خلال الساعات المقبلة من أجل العدول عن الاستقالة.

هاني شاكر لم يتقدم باستقالته حتى الآن

وعلمت «الوطن» أيضا من مصادرها داخل النقابة أن هاني شاكر حتى الآن لم يتقدم باستقالة رسميا، وأن المجلس طلب منه عدم تقديمها حتى منتصف شهر يوليو الجاري، وبالتحديد في 20 من الشهر.

هاني شاكر يشارك في حفل افتتاح مهرجان السويس

جدير بالذكر أن آخر حفلات الفنان هاني شاكر كانت إحياءه حفل افتتاح الدورة الأولى من مهرجان السويس للموسيقى والغناء الذي أقيم منذ أيام في محافظة السويس ضمن سلسلة فعاليات وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم، ودار الأوبرا المصرية في نشر الفن والموسيقي من خلال تعريف الجمهور على متاحف وآثار مصر الفرعونية والتاريخية.