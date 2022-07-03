هاني شاكر يعود للقاهرة بعد رحلة سريعة إلى الأردن

عاد الفنان هاني شاكر إلى القاهرة بعد رحلة سريعة للمملكة الأردنية الهاشمية في أول ظهور له بعد إعلانه استقالته من نقابة المهن الموسيقية.

يستعد الفنان هاني شاكر لإحياء حفلين غنائيين في لبنان منتصف الشهر الجاري حيث سيحيي حفلا في 16 يوليو في مدينة بيروت وبعدها بيوم حفل في مدينة صيدا.

هاني شاكر لم يقدم استقالته رسميا

الفنان هاني شاكر حتى الآن لم يتقدم بعد باستقالة رسميا لنقابة المهن الموسيقية، حيث قرر اتخاذ قرار الاستقالة عقب المشكلة التي حدثت في مؤتمر الصلح بين مؤدي المهرجانات حسن شاكوش وشعبة عازفي الإيقاع، حيث دخل سعيد الأرتيست كبير العازفين في مشادة قوية مع أعضاء مجلس إدارة النقابة.

هاني شاكر لم يتقدم باستقالته بعد من الموسيقيين

يُذكر أن الفنان هاني شاكر تولى إدارة النقابة لدورتين انتخابيتين، الأولى من 2015 إلى 2019، والدورة الثانية كانت من 2019 إلى 2021 حيث إنه قرر الاستقالة قبل انتهاء دورته بعام.

هاني شاكر يشارك في حفل افتتاح مهرجان السويس

وكانت آخر حفلات الفنان هاني شاكر كانت احياؤه حفل افتتاح الدورة الأولى من مهرجان السويس للموسيقى والغناء الذي أقيم منذ أيام في محافظة السويس ضمن سلسلة فعاليات وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم ودار الأوبرا المصرية في نشر الفن والموسيقي من خلال تعريف الجمهور على متاحف وآثار مصر الفرعونية والتاريخية.