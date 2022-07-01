كيف تدار نقابة المهن الموسيقية في غياب هاني شاكر؟

مر ما يقرب من أسبوع على إعلان الفنان هاني شاكر استقالته من منصبه كنقيب للمهن الموسيقية بسبب الأزمة التي حدثت بين مؤدي المهرجانات حسن شاكوش وشعبة عازفي الإيقاع.

هاني شاكر لم يتقدم باستقالته رسميًا بعد

علمت «الوطن» أن إدارة النقابة حاليًا تتم ما بين عدد من أعضاء مجلس النقابة، أبرزهم وكيل النقابة الأول حمادة أبو اليزيد، وسكرتير عام النقابة أحمد رمضان، والمستشار القانوني علاء عامر، وسعد المتولي رئيس الشؤون القانونية للنقابة.

من المقرر أن يعلن الفنان هاني شاكر قراره النهائي عن الرجوع في استقالته أو تأكيدها وإرسالها بشكل رسمي، حيث إن موعد تقديم هاني شاكر استقالته بشكل رسمي سيكون لها أثر كبير على موقف النقابة فيما بعد.

هاني شاكر تقدم لـ"الموسيقيين" دورتين انتخابيتين

ولو تقدم هاني شاكر باستقالته قبل العيد سيكون هناك انتخابات جديدة على منصب النقيب ويفتح على أثرها باب الترشيح خلال 15 يومًا، بسبب أن الدورة الانتخابية سيكون متبقيًا عليها عام وشهر، ولكن في حالة تقديم هاني شاكر استقالته مع نهاية شهر يوليو فلن تُجرى انتخابات وسيتم تكليف وكيل النقابة الأكبر سنًا بإدارة شؤون النقابة وهو المايسترو حمادة أبو اليزيد.

يُذكر أن الفنان هاني شاكر تولى إدارة النقابة لدورتين انتخابيتين، الأولى من 2015 إلى 2019، والدورة الثانية كانت من 2019 إلى 2021 حيث إنه قرر الاستقالة قبل انتهاء دورته بعام.