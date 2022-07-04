حسن الرداد يحيي الذكرى الـ19 لوفاة شقيقه: ربنا يصبرني

أحيا الفنان حسن الرداد عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» الذكرى السنوية التاسعة عشرة لوفاة شقيقه.

ونشر الرداد صورا تجمعه بشقيقه الراحل وعلق عليها: «الذكرى الـ19 لأخي وحبيبى ونور عيني فادي الرداد، ربنا يرحمك ويدخلك الجنة إن شاء الله يا حبيبي، كنت ما شاء الله مصلي ودائم الصيام طوال السنة، ربنا يصبرني على فراقك يا نور عيني وإن شاء الله في الجنة مع الأبرار وإلى لقاء إن شاء الله. أرجو الدعاء لأخي فادي الرداد».

حسن الرداد يحيي ذكرى وفاة والده

أحيا الفنان حسن الرداد في نهاية يونيو الماضي الذكرى السنوية الـ18 لوفاة والده وذلك عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام».

حسن الرداد ينشر صورة والده

ونشر أيضا الرداد، صور تجمعه بوالده وعلق عليها: «الذكرى السنوية الـ18 لأحسن أب في الدنيا والدي الغالي نبيل الرداد، الله يرحمك يا حبيبي ويكون صبرك ورضاك بقضاء ربنا في موت ابنك في ميزان حسناتك بإذن الله».

يذكر أن الرداد تألق في السباق الرمضاني 2022 بمسلسل «بابلو» الذي شارك فيه بجانب نجلاء بدر وأروى جودة ومصطفى فهمي وهالة فاخر ومحمود حجازي وسلوى عثمان ومحمد العمروسي وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف حسان دهشان وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.