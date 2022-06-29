حسن الرداد يحيي الذكرى الـ18 لوفاة والده: «كنت رمز للرجولة والجدعنة»

أحيا الفنان حسن الرداد عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، الذكرى السنوية الـ18 لوفاة والده.

ونشر حسن الرداد، صورة تجمعه بوالده ووالدته وعلق عليها: «الذكرى السنوية الـ 18 لأحسن أب في الدنيا والدي الغالي نبيل الرداد، الله يرحمك يا حبيبي ويكون صبرك ورضاك بقضاء ربنا في موت ابنك في ميزان حسناتك بإذن الله».

الرداد: فقد الابن شيء لا يتحمله بشر

وأضاف الرداد: «أد إيه ابتلاء صعب لما الواحد يفقد ابنه بعد ما كبر أمامه ويا دوب في بداية شبابه، شيء صعب لا يتحمله بشر وشعور لا يشعر به إلا من ابتلاه الله بهذا الابتلاء الصعب، يا رب ما حدش يمر بالموقف ده، كنت يا أبويا رمز للرجولة والجدعنة وكنت من الناس الذين اختصهم الله بقضاء حوائج الناس ومواقفك الثابتة والعديدة في خدمة الضعيف والوقوف بجانب المحتاج يشهد عليها الناس وإن شاء الله تكون في ميزان حسناتك، الله يرحمك يا أبويا أرجو الدعاء لوالدي».

حسن الرداد رمضان 2022

يذكر أن الفنان حسن الرداد شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل «بابلو» الذي شارك فيه بجانب نجلاء بدر وأروى جودة ومصطفى فهمي وهالة فاخر ومحمود حجازي وسلوى عثمان ومحمد العمروسي وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف حسان دهشان وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.