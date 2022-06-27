حسن الرداد في ونش سيارات.. «عربيته اتعطلت على الطريق»

تعرض الفنان حسن الرداد، لتعطل سيارته أثناء سيره على الطريق السريع، ما أدى إلى اضطراره استقلال الـ «ونش».

وكشف الرداد، عن تعطل سيارته، من خلال مقطع فيديو نشره عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي الـ «فيسبوك».

حيث ظهر الفنان حسن الرداد، فى الـ «فيديو» وهو على طريق سريع ويستقل « ونش» وعلق على الفيديو قائلا: «عطلان على طريق وراكب على الونش لايف على انستجرام من فوق الونش بعد خمس دقايق».

حسن الرداد فى بث مباشر بسبب تعطل سيارته

وبعدها ظهر الفنان حسن الرداد، فى بث مباشر عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام» وكشف لجمهوره الكثير من التفاصيل الخاصة بأعماله الفنية كما وعدهم بمقابلتهم فى القريب العاجل.

آخر أعمال الفنان حسن الرداد

يذكر أن الفنان حسن الرداد، قد شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل «بابلو» والذي شارك فيه بجانب نجلاء بدر وأروى جودة ومصطفى فهمي وهالة فاخر ومحمود حجازي وسلوى عثمان ومحمد العمروسي وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف حسان دهشان واخراج محمد عبد الرحمن حماقي.