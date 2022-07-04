المنتج محمد حفظي يشيد بفيلم كيرة والجن: 3 ساعات من المتعة والإبهار

أشاد المنتج محمد حفظي عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» بفيلم كيرة والجن، الذي يعرض حاليا في جميع دور العرض

ونشر حفظي صورة من الفيلم تضم جميع أبطال العمل وعلق عليها قائلا: «ثلاث ساعات من المتعة والابهار في عمل سينمائي وطني لم يقع في فخ أفلام البروبوجاندا الوطنية، تحية من القلب لكل صناع الفيلم اللي أعتقد انه سيفتح باب أوسع لنوعية جديدة من الإنتاج الضخم».

فيلم كيرة والجن

فيلم كيرة والجن يضم عددا كبيرا من نجوم الفن أبرزهم كريم عبد العزيز، وأحمد عز، وسيد رجب، وهند صبري، وهدى المفتي وأمينة خليل، أحمد مالك، وأسماء أبو اليزيد وغيرهم من الفنانين، والفيلم من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

أحداث فيلم كيرة والجن

وحقق الفيلم حتى الآن أعلى إيرادات في السينما وتدور أحداثه في إطار أكشن ،حيث يجسد كريم عبد العزيز طالب الطب «أحمد عبد الحي»، والذي شهرته «أحمد كيرة»، يتصدي هو و«عبد القادر شحاتة الجن» الذي يجسده أحمد عز للعدوان البريطاني، بسبب وطنيتهم وحبهم وخوفهم على مصر، استغرق تصويره عامين بسبب جائحة كورونا.