«كيرة والجن» في صدارة الإيرادات لليوم الثالث.. يتجاوز 11 مليون جنيه

لليوم الثالث على التوالي يحتفظ فيلم «كيرة والجن» للمخرج مروان حامد، بصدارة قائمة الإيرادات اليومية، حيث حقق الفيلم 3 ملايين و300 ألف جنيه، وهو ما يرفع إجمالي ما حققه الفيلم منذ بداية عرضه في 30 يونو، لـ11 مليونا و500 ألف جنيه، وفقا للتقرير الصادر عن شركة «دولار فيلم».

وبفارق كبير عن المركز الأول، جاء فيلم «واحد تاني» بطولة الفنان أحمد حلمي في المركز الثاني بقائمة الإيرادات اليومية للأفلام المصرية، أمس، محققا 119 ألف جنيه، يليه فيلم «العنكبوت» بطولة الفنان أحمد السقا بـ 34 ألف جنيه، بينما لم يحقق فيلم «زومبي» سوى 16 ألف جنيه.

«واحد تاني» يحقق 119 ألف جنيه.. و16 ألفا فقط لـ«زومبي»

بجانب التميز على مستوى الإيرادات، حقق الفيلم ردود أفعال إيجابية وإشادات نقدية تصدر معها «تريند» منصات التواصل الاجتماعي، إذ حرص الجمهور على التعبير عن إعجابهم بفيلم «كيرة والجن» في تدوينات عديدة، وقال أحد مشاهدي الفيلم في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»: «الفيلم رائع قصة وتصوير وحوار وتمثيل وملابس بجد يجنن، ومبسوطة جدا أن نجمين كبار اتجمعو مع بعض فى فيلم واحد يا ريت كل الفنانين يعملو كده بس يكون فيلم قوى زى كيرة والجن».

وأضاف مشاهد آخر في تغريدة: «فيلم حلو يستاهل وقتك، القصة عن مجموعات المقاومة أيام الاحتلال الإنجليزي، قصة خيالية مبنية على أحداث واقعية، وده مديها عمق ثقافي واجتماعي وفكري لطيف جدًا».

الجمهور العربي يشيد بـ«كيرة والجن»: السينما المصرية وصلت لمستوى عالٍ

ولم تقتصر الإشادات بالفيلم على الجمهور المصري فقط، بل وصل إلى الجمهور العربي حيث يعرض الفيلم في عدد من دول الخليج من بينها السعودية والإمارت، وأبدى أحد الجمهور السعودي إعجابه بالفيلم، في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»، قائلا: «لا زلت عند رأيي بإنّ السنيما المصرية وصلت لمستوى عالٍ في الأفلام، كل يوم يبدعوا وكل فيلم يكون أحلى من اللي قبله».