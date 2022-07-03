هند صبري تحتفل بنجاح «كيرة والجن»: أعلي إيرادات في تاريخ السينما

احتفلت الفنانة هند صبري بنجاح فيلم «كيرة والجن»، وذلك بعد تحقيقه أعلى إيرادات في السينما بعد ثالث ليلة لعرضه في السينمات.

وكتبت هند صبري، عبر خاصية الاستوري على حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام»، عن الفيلم قائلة: «كدا كدا أعلى إيرادات في تاريخ السنيما».

إيرادات «كيرة والجن» تتجاوز الـ 11 مليون جنيه في 3 أيام

وحقق فيلم «كيرة والجن» إيرادات قوية في شباك تذاكر الأفلام السينمائية في ثالث ليلة عرض له، إذ نجح في تصدر هرم الإيرادات محققًا 3 ملايين و300 ألف جنيه، أمس السبت، ليحقق إجمالي إيرادات 11 مليونا 613 ألف جنيه.

أبطال «كيرة والجن» يحتفلون بنجاح الفيلم في السينمات

احتفل الفنان أحمد عز وصناع العمل أمس بالعرض الخاص للفيلم بإحدى السينمات الكبرى بالشيخ زايد، بحضور كريم عبدالعزيز، هند صبري، هدى المفتي، سيد رجب، تامر نبيل، أحمد مرسي مدير التصوير، لارا إسكندر، الكاتب أحمد مراد، المخرج مروان حامد.أحداث فيلم «كيرة والجن»

فيلم «كيرة والجن» مستوحى من رواية «1919» للمؤلف أحمد مراد، وهو فيلم وطني من الدرجة الأولى، إذ يكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكتشف الأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم .

شخصية كريم عبد العزيز في فيلم «كيرة والجن»

ويجسد الفنان كريم عبد العزيز شخصية الطبيب «أحمد عبد الحي»، وهو شخصية حقيقية كان موجودًا أثناء فترة الاحتلال الإنجليزى لمصر، وكانت شهرته وقتها «أحمد كيرة»، وخلال الأحداث يلتقي «أحمد كيرة» مع عبدالقادر شحاتة الجن، وهو الشخصية التي يجسدها الفنان أحمد عز، فيصبحان صديقين مقربين، ويشاركان في التصدي للاحتلال الإنجليزى ضمن إطار من الإثارة والتشويق.