أحمد عز: مفيش حاجة اسمها النجم رقم واحد.. وكواليس كيرة والجن «كلها ضحك»

قال الفنان أحمد عز، إنَّه يتمنى النجاح لجميع الفنانين، موضحًا أنَّه يفضل التركيز على أعماله دون النظر إلى المنافسة بين الفنانين، مضيفًا أنَّه يؤدي بعمله على أكمل وجه ويترك النتيجة للمولى عز وجل.

لا يستطيع أي فنان النجاح بمفرده

وأضاف «عز» في حوار مع الإعلامية فاطمة مصطفى في برنامج «الراديو بيضحك» على «الراديو 9090»، أنَّ بداية عمله بالفن رسخت داخله حب العمل الجماعي، لافتًا إلى فيلم «ملاكي إسكندرية»، إذ كان فريق العمل يتضمن العديد من النجوم مثل غادة عادل وخالد صالح ومحمد رجب ونور، مشيرًا إلى أنَّ الفن عمل جماعي ولا يوجد فنان يمكن أن ينجح بمفرده.

ولفت «أحمد عز» إلى أن فيلم كيرة والجن هو أول عمل جاد يتناول حقبة الاحتلال الإنجليزي لمصر وأثره عليها، مشيرًا إلى أنَّ فترة الاحتلال الإنجليزي لمصر دائمًا ما يتمّ تناولها بوتيرة واحدة، وتناولها بصورة مختلفة لا يعني أن المعالجة السابقة غير جيدة، منوهًا إلى أنَّ هذه الأفلام تركت بصماتها التي لا زالت موجودة داخل الشعب المصري حتى الآن.

قصة كيرة والجن حقيقة

وأوضح «عز» أنَّ قصة كيرة والجن تعتبر قصة حقيقية وتعبر عن واقع الحياة في لمصر خلال فترة الاحتلال الإنجليزي، لافتًا إلى أنَّ العمل مع الفنان كريم عبدالعزيز هو ضحك طوال الوقت، منوهًا إلى أنَّ الضحك المستمر أرهق مخرج العمل.

وأكّد «عز» على أنَّها ليست المرة الأولى التي يعمل فيها بجوار نجم كبير، مشيرًا إلى عمله بجوار الفنان أحمد السقا بفيلم «المصلحة»، واصفًا الاعتقاد باستحالة أن يتضمن العمل نجمين كبار بـ«تفكير مريض».

وأشار «عز» إلى أن تفكير أي فنان في أن يصبح النجم الأوحد أو رقم واحد بالعمل تفكير خاطئ، منوهًا إلى أنَّ الأهم أن يكون الفنان داخل عمل ناجح، إذ أنَّ تراكم هذه الأعمال الناجحة هو ما يصنع تاريخ الفنان في النهاية، لافتًا إلى أنَّ اقتصار عرض الفيلم على منصة مثل «نتفلكس» يتطلب أفلام معينة محدودة الميزانية، موضحًا أنَّ السينما في مصر عبارة عن «خروجة»، موضحًا أنَّ الأفلام التي تتخطى ميزانيتها عشرات الملايين لابد أن تعرض بالسينما لتحقق العائد المطلوب.