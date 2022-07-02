شروط الحصول على شقة تمويل عقاري تقسيط لمدة 30 سنة من البنك الأهلي

مع اقتراب الإعلان عن طرح شقق للإسكان الاجتماعي لمنخفضي الدخل من قبل الحكومة، أعلن البنك الأهلي المصري تفاصيل شروط الحصول على شقة متشطبة من الإسكان الاجتماعي، حيث يتم تحديد الدخل الشهري وفقا والإعلان المعلن من قبل صندوق التمويل العقاري مع عدم امتلاك المتقدم أي شقة سكنية حتى في حالة الميراث، وأنه لا يقل سن المتقدم للحصول على شقة سكنية من الاسكان الاجتماعي عن 21 سنة في تاريخ منح التمويل ولا يتعدى 60 سنة لجميع شرائح العملاء في تاريخ انتهاء التمويل نهاية تقسيط الشقة.

وأعلن البنك الأهلي المصري في بيان له، أن مدة القرض الخاصة بالشركة السكنية لمنخفضي الدخل يصل تقسيطها إلى 30 سنة.

وحددت قيمة الشقة من قبل صندوق التمويل العقاري، وفقا للإعلان المعلن الخاص بصندوق الإسكان الاجتماعي التابع لوزارة الإسكان.

وأكد البنك الأهلي المصري أنه يجب أن يقوم الراغب في الحصول على شقة تمويل عقاري بدفع مبلغ 10% من سعر الوحدة وفقا والتقييم وبحد أقصى 40% للشقة السكنية، ويتولى البنك دفع قيمة باقي الشقة وتصل إلى 90% ولا يتم دفع أي مصاريف فتح الحساب والاستعلام مجان ويمنح صاحب الشقة لوثيقة تأمين مجانية على الحياة والعجز الكلي والشقق منخفضي الدخل للإسكان الاجتماعي لا يتم تطبيق عمولة سداد معجل، ويتم رد فرق الدعم سعر فائدة 2% على الأقساط مستحقة الدفع.

شروط شقق الإسكان الاجتماعي بالبنك الأهلي

صورة بطاقة رقم قومي

شهادة قيد للذكور والإناث

إيصال مرافق حديث «كهرباء – غاز – مياه»

المستندات المطلوبة للحصول على شقة سكن اجتماعي

جواب تخصيص من صندوق الإسكان الاجتماعي موجه إلى البنك الأهلي المصري، خطاب من العمل موجه إلى البنك الأهلي المصري وألا يصل الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 4.5 ألف جنيه للفرد، و6 آلاف جنيه للأسرة، ويتم دفع وديعة الصيانة 10% كحد أقصى من سعر الشقة السكنية على أن يشمل التمويل الممنوح للعميل قيمة وديعة الصيانة ويتم احتساب نسبة عبء الدين بحد أقصى 40% من صافي الدخل الشهري للقسط العقاري، وفقا والشروط سعر الفائدة 3% متناقص.