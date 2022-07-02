تحالف العمل الأهلي يدعم 142 ألف أسرة بـ125 مليون جنيه استعدادا للعيد

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي ووجومانا ماهر، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان «استعدادا لعيد الأضحى.. تحالف العمل الأهلي يدعم 142 ألف أسرة نقديًا»، إذ إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أعلن عن إطلاق مجموعة كبيرة من المبادرات الاجتماعية في جميع المحافظات، تزامنا مع احتفالات ذكرى 30 يونيو وحلول عيد الأضحى.

التحالف أعلن عن تقديم الدعم النقدي لـ142 ألف أسرة

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي نفذ عددًا من البرامج لدعم الفئات الأولى بالرعاية استعدادا لعيد الأضحى المبارك، وأعلن التحالف تقديم الدعم النقدي لـ142 ألف أسرة بتكلفة إجمالية قدرها بـ125 مليون جنيه مقدمة من بيت الزكاة والصدقات المصري ومؤسسة العربي لتنمية المجتمع بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وتتنوع هذه المبادرات لتشمل توزيع الدعم النقدي وتوزيع لحوم الأضاحي وصناديق الموادة الغذائية وملابس العيد، إضافة إلى تجهيز العرائس بتكلفة إجمالية جرى تخصيصها لهذه المبادرات الاجتماعية الشاملة تقدر بـ625 مليون جنيه، بدءًا من 30 يونيو وحتى منتصف يوليو.

«حياة كريمة» تعلن توزيع 60 في عدد من محافظات الجمهورية

وأعلنت مؤسسة «حياة كريمة» توزيع 60 في عدد من محافظات الجمهورية، في إطار مبادرة «وصل الخير 2» التي أطلقها التحالف الأهلي للعمل التنموي؛ لدعم المواطنين الأكثر احتياجًا وسعيًا من أعضاء التحالف الوطتي للعمل الأهلي التنموي لمشاركة المواطنين فرحة عيد الأضحى المبارك.