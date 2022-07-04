كيف تخرج نقابة الموسيقيين من «مأزق استقالة هاني شاكر»؟.. «اللائحة» تجيب

مصير مجهول تنتظره نقابة المهن الموسيقية، بعد تصميم الفنان هاني شاكر على تقديم استقالته وعدم تراجعه عنها، وتأكيده لـ«الوطن»، أنّ فترته مع النقابة انتهت بتقديم الاستقالة، التي أعطاها للموسيقار حمادة أبواليزيد، وكيل أول النقابة.

لائحة النقابة واتحاد النقابات

ويعقد مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية خلال الساعات المقبلة، اجتماعا طارئا لدراسة الوضع الحالي، ووضع خطة لشغل معقد النقيب الذي أصبح خاليا بتقديم باستقالة هاني شاكر.

وحصلت «الوطن» على مستندات لوائح إدارة نقابة المهن الموسيقية والنقابات الفنية الثلاث، التي تكشف تفاصيل المرحلة المقبلة داخل النقابة، حيث تبيّن أنّ الدورة الانتخابية الحالية التي ما زالت تمارس عملها، بدأت فعليا في 30 يوليو 2019 وتنتهي في 30 يوليو 2023، أي أنّ المجلس الحالي ما زال أمامه 12 شهرا و25 يوما حتى تنقضي مدته الانتخابية، في حين أنّ استقالة هاني شاكر الرسمية قدّمت في 3 يوليو 2022، أي قبل إجراء الانتخابات بـ12 شهرا و27 يوما.

مأزق نقابة الموسيقيين

وبناء على لائحة الاتحاد العام لنقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، والقانون رقم 35 لسنة 1978 والمعدل بالقانون رقم 103 لسنة 1987، وقانون رقم 8 لسنة 2003، تنص المادة رقم 37 على: «وإذا خلا مركز النقيب اختار مجلس النقابة أحد الوكيلين، ليقوم مقامه إذا كانت المدة الباقية له تقل عن سنة، فإن زادت على ذلك، دعيت الجمعية العمومية خلال 15 يوما من تاريخ خلو المركز لاختيار نقيب جديد، يكمل المدة الباقية للنقيب الأصلي».

وبناء على اللائحة، فإنّ المجلس ملزم بإعلان فتح باب الترشح لمنصب النقيب خلال 15 يوما من الاجتماع الطارئ، الذي يعقده المجلس خلال الساعات المقبلة، ففي حال تقدّم هاني شاكر باستقالته بعد يوم 15 يوليو، كان يصعب على المجلس اجراء انتخابات، لأنه في تلك الحاجة كان سيتخطى شهر يوليو، وسيكون الوكيل هو المسؤول عن إدارة النقابة.