هاني شاكر يتقدم باستقالة مكتوبة من منصب نقيب الموسيقيين

كشف الفنان الكبير هاني شاكر، لـ«الوطن»، عن تقديم استقالته رسميا منذ قليل مكتوبة لمجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، قاطعا كل الأخبار التي انتشرت حول إمكانية تراجعه عنها.

وأكد شاكر لـ«الوطن» أن فترة إدارته النقابة انتهت اليوم بتقديمه تلك الاستقالة.

هاني شاكر يسلم استقالته مع مدير أعماله

علمت «الوطن» من مصادرها داخل النقابة أن هاني شاكر أرسل اليوم استقالته مكتوبة مع مدير اعماله حمادة نبيل وتم تسليمها لوكيل النقابة حمادة ابو اليزيد.

بهذه الاستقالة سيتم خلال الأيام المقبلة فتح باب الترشح على منصب النقيب خلال مدة 15 يوما.