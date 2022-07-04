اجتماع طارئ بالموسيقيين لاعتماد استقالة هاني شاكر والبحث عن بديله

كشف مصدر داخل نقابة المهن الموسيقية أن استقالة هاني شاكر نقيب الموسيقيين نهائية لا رجعة فيها، خاصة أنها المرة الأولي التي يتقدم فيها باستقالة رسمية مكتوبة على عكس ما حدث في المرات السابقة.

اجتماع طارئ لبحث نص استقالة هاني شاكر

وأشار المصدر إلي أن خروج استقالة هاني شاكر في وسائل الإعلام، وتصريحات شاكر لـ «الوطن» وإعلانه استقالته رسميا تقلب الأوضاع رأسا على عقب داخل النقابة حيث إن المجلس كان يريد منح شاكر المهلة حتى يوم 20 يوليو المقبل من أجل تغيير رأيه ولكن بعد خروج الاستقالة لوسائل الإعلام أصبح على المجلس فتح باب الترشح على منصب النقيب خلال 15 يوما.

وأكد المصدر أن النقابة ستجري اجتماعا طارئا خلال الساعات المقبلة من أجل بدء الترتيب للفترة المقبلة حيث إن كل ما كان يدور في عقولهم هو بدء الترتيب عقب عيد الأضحي، ربما لعدول هاني شاكر عن قراره.

حمادة أبو اليزيد يدير النقابة

وأوضح المصدر أن مجلس النقابة وبالتحديد الموسيقار حمادة أبو اليزيد وكيل النقابة أصبح عليه حاليا إيضاح الفترة المقبلة من عمر المجلس الحالي، وفتح باب الترشح للانتخابات على منصب النقيب خلال فترة لا تزيد عن 15 يوما لكي تجرى الانتخابات على العام المتبقي من فترة هاني شاكر.

يذكر أن قانون النقابات الفنية يلزم إجراء انتخابات ما دام فترة المجلس الحالي ما دام علىها أكثر من عام.