تموين يوليو 2022.. ثبات واستقرار في أسعار 25 سلعة

شهد تموين يوليو 2022 ثباتا واستقرارا في أسعار السلع المدعمة التي تطرحها وزارة التموين والتجارة الداخلية في منافذ البقالين وفروع المجمعات الاستهلاكية، إذ لم تختلف أسعار السلع التموينية للشهر الجاري عن أسعار السلع التموينية عن شهر يونيو ومايو الماضيين، وذلك على نطاق 25 سلعة غذائية وغير غذائية تضخها لحاملي البطاقات التموينية.

تموين يوليو 2022.. استمرار الصرفه لليوم الرابع

وتستمر منافذ بقالي التموين على مستوى الجمهورية، والبالغ عددهم حوالي 40 ألف منفذ تمويني، في صرف تموين يوليو 2022 للمواطنين من أصحاب البطاقات التموينية، فضلا عن صرفه أيضا من منافذ مشروع جمعيتي، والتي يقدر عددها بحوال 6700 منفذ، وتطرح فيها الوزارة جميع السلع الغذائية وغير الغذائية والمجمدة.

أسعار السلع التموينية عن شهر يوليو 2022

وجاءت أسعار السلع التموينية عن شهر يوليو على النحو التالي:

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 10.5 جنيه.

2 - زيت خليط 800 ملي بسعر 23 جنيها.

3- أرز معبأ 1 كجم بسعر 10 جنيهات.

4- مكرونة 800 جم بسعر 10.5 جنيه.

5- مكرونة 400 جم بسعر5.25 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 11 جنيها.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 7.50 جنيه.

8- مسلي صناعي 800 جم بسعر 24 جنيها.

9- شاي ناعم 40 جم بسعر 3 جنيهات.

10- صلصة 300 جم بسعر4.75 جنيه.

11- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7 جنيهات.

12- جبنة تتراباك 500 جم بسعر 13 جنيها.

13- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 17.50 جنيه.

14- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 10.50 جنيه.

15- صابون غسيل 125 جم بسعر2.25 جنيه.

16- صابون تواليت 125جم بسعر 5.5 جنيه.

17- لبن جاف 125 جم بسعر 20 جنيها.

18- خل 5% 900 ملي بسعر 4.25 جنيه.

19- کیس ملح طعام 300 جم بسعر جنيه واحد.

20- بار حلاوة طحينية ساده 40 جم 2 جنيها.

21- کیس سايل غسيل أواني 80 جم 2 جنيها.

22- بسكويت يويوز سادة جنيه واحد.

23- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2 جنيها.

24- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

25- بسكويت بوو أنواع 3 جنيهات.