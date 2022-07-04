تجمع لـ«الموسيقيين» أمام مقر النقابة بعد استقالة هاني شاكر

يتوافد عشرات الموسيقيين، إلى مقر نقابة المهن الموسيقية، خلال ساعات، كنوعٍ من الضغط على الفنان هاني شاكر، النقيب السابق، للتراجع عن استقالته، والتي تقدم بها رسميًا مساء أمس الأحد.

التحقيق في واقعة الاشتباك

وكشفت مصادر لـ«الوطن» أن الموسيقيين، طالبوا أعضاء الفروع والمحافظات، التحقيق فى واقعة الاشتباكات التي وقعت على هامش المؤتمر الصحفي الذي عُقد الأسبوع الماضي، والذي خُصص لمؤدي المهرجانات حسن شاكوش، واعتذاره لشُعبة الإيقاع، بحضور هاني شاكر.

كما ناشدوا بتحويل من تسبب في استقالة هاني شاكر، إلى التحقيقات، وإيقافهم عن العمل، موضحين، أنهم ظهروا بشكلٍ أساء لأعضاء النقابة كافة.

وكانت «الوطن» علمت من مصادرها داخل نقابة المهن الموسيقية، أن معارضي مجلس إدارة النقابة الحالي، والذي يترأسه الفنان هاني شاكر، طالبوا من الأخير تقديم استقالة مكتوبة قبل انقضاء منتصف شهر يوليو الجاري.

انتخابات في حال خلو مقعد النقيب

وأوضحت المصادر لـ«الوطن» أن المعارضين سيضغطون خلال الأيام المقبلة على المجلس حتى يتم تقديم الاستقالة قبل عيد الأضحى لكي لا يستكمل المجلس الحالي إدارة النقابة خلال العام المقبل، حيث إن قانون النقابات الفنية الثلاث ينص على أنه في حال خلو مقعد النقيب قبل عام كامل عن الانتخابات المحدد موعدها تجرى انتخابات جديدة على المقعد، ولكن في حال إن كانت المدة أقل من عام يتولى الوكيل الأكبر سنا إدارة النقابة حتى موعد الانتخابات.