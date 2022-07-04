رئيس بعثة مصر في «ألعاب البحر المتوسط»: المنافسة شديدة وحصدنا 43 ميدالية

قال الدكتور عبدالعزيز غنيم رئيس البعثة المصرية في بطولة ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقامة في الجزائر، إنّ كل لاعب مصري ولاعبة مصرية في البعثة بذلوا أقصى جهد ممكن، والمنافسة كانت شديدة للغاية مع أبطال من مختلف دول العالم، والفوز يكون بفارق جزء من الثانية أو لكمة واحدة.

وكشف أنّ البعثة المصرية ولاعبي مصر حصدوا 43 ميدالية متنوعة، بينها 11 ميدالية ذهبية والبعثة بكافة أعضائها ستواصل جهودها لحصد ميداليات أكثر لتحسين ترتيب مصر العام ضمن الدول التي حصلت على عدد كبير من الميداليات.

مباراة كرة اليد في الدور قبل النهائي

وأوضح رئيس البعثة المصرية في بطولة ألعاب البحر الأبيض المتوسط بالجزائر في مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الورد»، المذاع على شاشة قناة «TeN»، أننا ننتظر اليوم مباراة كرة اليد في الدور قبل النهائي ونعمل على الفوز بها، ومستمرون في بذل الجهد حتى نحقق الفوز في كل المنافسات.

البطلة نعمة سعيد حصدت ميداليتين ذهبيتين

وأكد رئيس البعثة المصرية في بطولة ألعاب البحر الأبيض المتوسط بالجزائر أنّ البطلة بسنت حميدة حققت إنجازا كبيرا بحصولها على ميداليتين ذهبيتين وحققت أرقاما قياسية، وأيضا البطلة نعمة سعيد، حصدت ميداليتين ذهبيتين في رفع الأثقال ووجه الشكر لكل لاعب مصري في تلك الدورة.

وأشار رئيس البعثة المصرية في بطولة ألعاب البحر الأبيض المتوسط بالجزائر إلى أن نتائجنا في هذه الدورة مؤشر جيد على تحقيق لاعبينا نتائج إيجابية جيدة سواء على مستوى الفرق أو المستوى الفردي.