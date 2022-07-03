«الشباب والرياضة»: رعاية جديدة لـ«بسنت حميدة» بعد عودتها من الجزائر

قال الدكتور محمد فوزي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، إن فوز البطلة بسنت حميدة بثاني ذهبية في دورة ألعاب البحر المتوسط إنجاز كبير يحسب لتلك البطلة التي ترعاها وزارة الشباب والرياضة بشكل كبير، حيث كانت تتدرب في المركز الأولمبي بالمعادي.

وأضاف «فوزي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، مع الإعلامية إنجي القاضي، على فضائية «DMC»، أنه خلال الفترة القليلة الماضية تم جلب رعاة لها، وفور عودتها إلى مصر يكون هناك رعاية واهتمام بها بشكل مختلف عن ذي قبل.

دعم للمشاركين في أولمبياد باريس

واستطرد: «الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة تواصل مع البطلة بالتليفون وقالها كل الدعم اللي أنتي عايزاه ليكي لحد 2024 وهو تاريخ أولمبياد باريس، وهيكون فيه برنامج إعداد خاص جدا لبسنت وكل الأبطال الرياضيين اللي هيشاركوا في أولمبياد باريس، والوزارة عملت برنامج رعاية كبير لكل أبطال مصر الرياضيين في الألعاب الفردية».

مصر تحقق 43 ميدالية حتى الآن

وأوضح أن تلك الرعاية انعكاس لاهتمام الدولة بمثل هؤلاء الأبطال، مشيرا إلى أن مصر حققت 43 ميدالية حتى الآن في دورة البحر المتوسط؛ منها 11 ذهبية و14 فضية و18 برونزية.

وتابع: «لدينا أكبر مدينة رياضية في مصر والشرق الأوسط بالعاصمة الإدارية، إضافة إلى أن مصر أصبحت قبلة للأحداث الرياضية العالمية، والحركة الرياضية عندنا أصبحت متطورة بشكل كبير، وهناك لجنة علمية تشرف على اختيار الأبطال المصريين في كل الألعاب».