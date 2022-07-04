بسنت حميدة بعد ذهبيتي دورة البحر المتوسط: فخورة بتحقيقي رقم قياسي لمصر

علقت بسنت حميدة على حصدها الميدالية الذهبية الثانية في منافسات 200 متر عدو ألعاب القوى بدورة ألعاب البحر المتوسط بمدينة وهران الجزائرية، قائلة إنها تشعر بالسعادة ليس فقط لإحرازاها الميدالية الثانية الذهبية لكن لتحقيقها رقم مصري وعربي مشرف ورقم قياسي في دورة ألعاب البحر المتوسط.

بسنت حميدة: جوزي كان متحمسا قبل السباق

وأضافت بسنت حميدة خلال مداخلة ببرنامج «كلمة أخيرة»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: «النهاردة كان سبق عظيم عملت رقم قياسي 22.47 وهو رقم أوليمبي كبير».

وعن نصائح زوجها المدرب محمد عباس قبل السباق، قالت: «كان متحمس وهو بيبقى قلقان قبل السباق، ومش بنتكلم كتير بس بيحاول طول الوقت يطمني، وأنا بحاول أطمنه لأنه بيبقى متوتر أكتر مني».

وتابعت: «فخورة إني مصرية وإني رفعت علم مصر مرتين وحققت رقم قياسي هيفضل محفوظ باسم مصر في دورات البحر المتوسط».

عبد اللطيف منيع: أشكر أهالي دكرنس على دعمي

من جانبه قال عبد اللطيف منيع، بطل منتخب مصر للمصارعة بعد عودته من دورة ألعاب البحر المتوسط محرزاً البرونزية والعائد إلى مصر من مدينة وهران الجزائرية إنه يشعر بالفخر والسعادة لتمثيله لمصر في دورة ألعاب البحر المتوسط لأن مصر شيء كبير وعظيم بالنسبة له .

وأضاف عبد اللطيف منيع، خلال نفس البرنامج: «بشكر أهل دكرنس في محافظة الدقهلية وقفوا معايا وقفة كبيرة لأنهم وقفوا معايا أوي بعد اعتزالي للرياضة أني أرجع ألعب تاني لحد ما وقفت على رجلي، وحصدي البرونزية في دورة ألعاب البحر المتوسط وقبلها الرقم 14 في دورة أفريقيا».