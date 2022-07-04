ماذا قال نجوم الفن عن فوز بسنت حميدة بذهبيتي البحر المتوسط؟.. بناتك يا مصر

هنأ عدد كبير من نجوم الفن المصري، بسنت حميدة لاعبة منتخب مصر لألعاب القوى صاحبة ذهبيتي العدو لمسافات 100 متر و200 متر في دورة أللعاب البحر المتوسط المقامة في مدينة وهران الجزائرية.

عمرو دياب: بطلة من ذهب

هنأ النجم الكبير عمرو دياب، البطلة الأولمبية بسنت حميدة ونشر عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي صورة بسنت وهي ترفع علم مصر وكتب: «بسنت حميدة بطلة من ذهب مبروك لمصر».

هنأت الفنانة أنغام بسنت حميدة، وقالت عبر حسابها الرسمى بتويتر: «بسنت حميدة مبروك علينا ذهبية 100 متر عدو دورة ألعاب البحر المتوسط مبروك يا مصر بناتك تشرف وتفرح القلب تحيا مصر ولسه».

أنغام: بناتك يا مصر

نشر تامر حسين، صورة لبسنت حميدة، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، :«يا بلدنا يا حلوة بالناس الحلوة والناس الحلوة في بلدنا كتير ذهبية جديدة للفراعنة بسنت حميدة تحصد ذهبية 200 متر عدو بدورة ألعاب البحر المتوسط».

وحرصت رانيا يوسف على نشر صورة بسنت على خاصية القصص القصيرة، عبر حسابها بموقع «إنستجرام»، مكتوب عليها: «بسنت حميدة تفوز بذهبية 100 متر جري في دورة ألعاب البحر المتوسط في وهران بالجزائر».

ياسمين رئيس: برافو

ونشرت ياسمين رئيس، صورة بسنت عبر خاصية القصص القصيرة بحسابها الخاص بموقع الصور إنستجرام، وعلقت: «برافو، برافو».

كما هنأ خالد الصاوي بطلة مصر: «الله الله على بناتك ياااااا مصر بطلتنا بسنت حميدة، تتألق فى منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط وتحرز الميدالية الذهبية 100 متر عدو بزمن 11.10 ثانية».