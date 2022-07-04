موسيقيون يطالبون بالتحقيق مع سعيد الأرتيست بعد استقالة هاني شاكر

كشفت مصادر من داخل نقابة المهن الموسيقية، عن تلقي طلبات من بعض الأعضاء، خلال الساعات القليلة الماضية، بشأن المطالبة بالتحقيق مع عازف الإيقاع سعيد الأرتيست، وذلك بعدما تقدم الفنان هاني شاكر، باستقالته رسميًا من منصبه كنقيب للموسيقيين.

وأرجعت المصادر، لـ«الوطن»، أسباب مطالبة بعض أعضاء النقابة، بالتحقيق مع سعيد الأرتيست، وإحالته للتحقيق، إلى الشكل الذي ظهر به خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد الأسبوع الماضي بحضور هاني شاكر، والذي خُصص لاعتذار مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، لشُعبة الإيقاع.

مصدر: سعيد الأرتيست تعمد إثارة البلبلة في المؤتمر الصحفي

وتابعت المصادر، أنّ سعيد الأرتيست تعمد إثارة البلبلة والفوضى داخل المؤتمر، مما أساء لجموع الموسيقيين بشكلٍ عام، لما ظهر من إساءات وصوت عالٍ ومناواشات، بما لا يرقَ للفن المصري.

هاني شاكر يتقدم باستقالة مكتوبة لمجلس النقابة

وتقدم الفنان هاني شاكر، باستقالته رسميًا، أمس الأحد، مؤكدًا في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أنه لن يتراجع عن استقالته خصوصًا بعدما بدر من بعض أعضاء شُعبة الإيقاع خلال المؤتمر الصحفي.

وكانت نقابة المهن الموسيقية، قد عقدت مؤتمرًا صحفيًا الأسبوع الماضي، بشأن اعتذار حسن شاكوش، لأعضاء شُعبة الإيقاع، بشكلٍ علني، لاسيما بعد رفع الإيقاف عنه ومنحه تصريح سنوي.

واشتبك سعيد الأرتيست، مع أحد أعضاء مجلس النقابة، ما دفع هاني شاكر، للانسحاب من المؤتمر آنذاك، ليُفاجئ الجميع وقتها، باستقالته من منصب النقيب، رغبة منه في التركيز في أعماله الفنية فقط.

وبعدها أبدى سعيد الأرتيست، اعتذاره للفنان هاني شاكر، لما بدر منه في المؤتمر الصحفي، مطالبًا إياه بالتراجع عن الاستقالة.