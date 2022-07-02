نادر حمدي: سعيد الأرتيست هو الأصلح لقيادة نقابة الموسيقيين.. «شعبيته كبيرة»

علق الفنان نادر حمدي على أزمات نقابة المهن الموسيقية الأخيرة، التي أدت إلى استقالة الفنان هاني شاكر من منصب نقيب المهن الموسيقية.

نادر حمدي يكشف الأصلح لقيادة النقابة

وقال حمدي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن عازف الإيقاع سعيد الأرتيست هو الأصلح حاليًا لقيادة نقابة المهن الموسيقية، وذلك لأنه يتمتع بشعبية كبيرة داخل الجمعية العمومية وجميع الموسيقيين تجمعهم به علاقة حب كبيرة، موضحًا: «شوفنا إزاي هو وقف عشان يدافع عن عازفي الإيقاع».

إعلان هاني شاكر استقالته

وكان هاني شاكر أعلن استقالته خلال مداخلة تليفونية عبر إحدى القنوات التليفزيونية، بعد ما حدث بالمؤتمر الذي أقامته النقابة، للصلح بين حسن شاكوش وسعيد الأرتيست.

حالة من الهرج بالمؤتمر الصحفي

وسادت حالة من الهرج، سيطرت على أجواء المؤتمر الصحفي الذي عقدته نقابة المهن الموسيقية، حيث شهد المؤتمر اشتباكات بالأيدي، انتهت بـ انسحاب هاني شاكر، بعد مشادة كلامية بين المايسترو أحمد رمضان، سكرتير عام النقابة، وسعيد الأرتيست، حيث قال رمضان: «لو مش عاجبك قرارات النقابة تعالي إنت مكان النقيب»، ما أثار غضب عازفي الإيقاع ووصل الأمر إلى الاشتباك بالأيدي.

وعقد مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية اجتماعًا طارئًا لرفض استقالة أمير الغناء العربي هاني شاكر نقيب الموسيقيين، وأجمع أعضاء مجلس الإدارة بالكامل على رفض الاستقالة.

مجلس النقابة يرفض استقالة هاني شاكر

وناشد مجلس الإدارة الفنان هاني شاكر إعادة النظر في قراره والعدول عنه والعودة لممارسة مهام العمل النقابي، واستكمال الإنجازات مع مجلس الإدارة التي شعر بها أعضاء الجمعية العمومية خلال السنوات الماضية.