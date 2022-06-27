سعيد الأرتيست: لن أغادر مؤتمر «الموسيقيين» قبل معرفة صاحب قرار عودة شاكوش

وصل الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، والفنان سعيد الأرتيست، ومؤدي المهرجانات حسن شاكوش، قبل قليل، إلى مقر انعقاد المؤتمر الصحفي الذي تنظمه نقابة المهن الموسيقية بأحد فنادق الهرم.

وقال سعيد الأرتيست في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّه لن يترك المؤتمر قبل معرفة من صاحب صدور قرار عودة حسن شاكوش إلى الغناء.

مؤتمر صحفي لنقابة المهن الموسيقية

وكانت نقابة المهن الموسيقية، كشفت عن عقدها مؤتمر صحفي اليوم داخل أحد الفنادق، كي يقدم حسن شاكوش اعتذارا إلى النقابة بصفتها راعية لحقوق أعضائها، واعتذار لأعضاء شعبة الإيقاع، وذلك بعد قرار عودته إلى الغناء مرة أخرى.

يذكر أنّ نقابة الموسيقيين، أعادت شاكوش إلى الغناء مجددًا الأسبوع الماضي، بعد وقفه خلال الـ10 أشهر الماضية، على خلفية أزمته الأخيرة مع شعبة الإيقاع بسبب إهانته لهم.

بيان نقابة المهن الموسيقية

وأصدرت النقابة بيانا، جاء فيه: «لجنة التطلعات بنقابة المهن الموسيقية، قبلت التظلم الثالث المقدم من حسن شاكوش، بعد فحص أسبابه، ومراقبة سلوكه في فترة الإيقاف ومدى التزامه بقرارات النقابة والعقوبات المفروضة عليه واعتذاره المتكرر، لما اقترفه من أخطاء في حق شعبة من أهم شعب الموسيقى، وهي شعبة الإيقاع، وخطأه عن الألفاظ التي بدرت منه على خشبة المسرح».

وبعد عودته، كشف الفنان سعيد الأرتيست عن غضبه الشديد من عودة شاكوش هو وشعبة الإيقاع، بسبب إهانته لهم، وقال في تصريح لـ«الوطن»: «هما عرفوا إنّي مسافر وعملوا كده، وأنا مش هسيب حقي أنا وزمايلي».