تفاصيل أزمة سعيد الأرتيست وحسن شاكوش.. 10 أشهر من الغضب والمنع

احتلت أزمة سعيد الأرتيست، وحسن شاكوش، جانبا كبيرا من محركات البحث عبر صفحات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تفاقم الأزمة واستقالة الفنان الكبير هاني شاكر، من منصبه كنقيب للموسيقيين، فضلا عن عقد اجتماع طارئ اليوم بالنقابة، لإنهاء الأزمة.

تفاصيل أزمة سعيد الأرتيست وحسن شاكوش

بدأت تفاصيل أزمة سعيد الأرتيست وحسن شاكوش، قبل نحو 10 أشهر، بعد توجيه شاكوش في إحدى حفلات الساحل الشمالي، بعض العبارات التي اعتبرها العازفون بمثابة إساءة لهم ولعائلاتهم، ما ترتب عليه معاقبة مطرب المهرجانات بمنعه من الغناء بشكل نهائي.

وحاول شاكوش، الاعتذار عن الإساءات المتكررة، لكن هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، وسعيد الأرتيست، رئيس شعبة عازفي الإيقاع بالنقابة، رفضا اعتذاره، وقال الأخير في تصريحات سابقة «على جثتي لو شاكوش دخل النقابة تاني».

حسن شاكوش يحصل على كارنيه النقابه بعد المنع من الغناء

وقبلعدة أيام، فاجأ حسن شاكوش، جمهوره ومتابعيه، بنشره صورة عبر حسابه على فيس بوك، وهو يحمل بين يديه كارنيه نقابة الموسيقيين، في إشارة منه إلى انتهاء أزمته وحصوله على تصريح بالغناء من جديد.

وأعلنت النقابة عقد مؤتمر صحفي، ليقدم من خلاله شاكوش اعتذاره لجميع الأعضاء، وخلال فعاليات المؤتمر الذي عُقد أمس الإثنين، حدثت مشادات كلامية كادت تصل إلى حد الاشتباك بالأيدي، بعد اعتراض الأرتيست، على منح مطرب المهرجانات تصريحا بالغناء قبل الاعتذار.

وانفعل أحمد رمضان، سكرتير نقابة الموسيقيين، موجّهًا كلامه لـ سعيد الأرتيست قائلا: «طب ما تيجي تدير النقابة»، الأمر الذي أدى لحالة من الهرج وتعالي الأصوات، واضطر هاني شاكر، للانسحاب ومغادرة قاعة المؤتمر وإعلان استقالته.