سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 5-7-2022 في البنوك المصرية، محل بحث عدد كبير من المصريين الذين يخططون لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك مع ذويهم خارج البلاد.

ووفق بداية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء الموافق 5 يوليو، فيما يخص سعر العملة الكويتية، الممثلة في الدينار الكويتي في البنوك المصرية العاملة بالقطاع المصرفي، يستعرض بوابة «الوطن» خلال التقرير التالي، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بالبنوك المختلفة اليوم.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك الاهلي

سجل سعر الدينار الكويتي، داخل البنك الأهلي المصرى اليوم الثلاثاء، نحو 58.99 جنيه للشراء، مقابل 61.51 جنيه في عمليات البيع، وهو نفس السعر لعمليات البيع والشراء داخل معاملات بنك مصر، بناء على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص لكل بنك ، وفق بداية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء.

سعر الدينار الكويتي داخل بنك الأسكندرية

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية اليوم الثلاثاء، نحو 57.63 جنيه للشراء مقابل 61.56 جنيه للعمليات البيع، فقًا لما نشره موقع البنك الرسمي صباح اليوم.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر اليوم الثلاثاء الموافق 5 يوليو سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي 59.39 جنيه للشراء، مقابل 61.62 جنيه للعمليات البيع.

سعر الدينار في بنك الكويت الوطني

وسجل آخر سعر للعملة الكويتية اليوم الثلاثاء، في بنك الكويت الوطني 57.79 جنيه للشراء مقابل 61.81 جنيه للعمليات البيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وفيما يخص سعر الريال السعودي بالبنوك العاملة في الأسواق المصرفية اليوم الثلاثاء 5 -7-2022، فشهد ارتفاعا في عدد من البنوك المصرية، وجاء سعره داخل البنك الأهلي المصري 5.1 جنيه للشراء، مقابل 5.02 جنيه للبيع، وبلغ سعره في معاملات بنك قناة السويس 4.98 جنيه للشراء مقابل 5.03 جنيه للبيع.