«التنمية المحلية»: إقبال على المنتجات المصرية في المنتدى الحضري ببولندا

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إن منصة «أيادي مصر»، تم تدشينها في مارس 2021، لافتًا إلى أنّ عملية التدشين سبقها تمهيد من خلال تعريف الجمهور بالمنصات، عبر تدريب كوادر بشرية، بإنشاء 27 وحدة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، موضحًا أن نواب مجلس الشعب والمحافظين يشرفون على المجموعات بصورة مباشرة.

بناء المنصة تم بشكل تكاملي متدرج

وأضاف «قاسم»، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين أسماء يوسف وأية جمال الدين، في برنامج «8 الصبح» على شاشة «dmc»، أن بناء منصة «أيادي مصر» تم بشكل تكاملي، وبصورة تدريجية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، وإحدى الشركات المصرية.

المنصات تقوم بالتقريب بين البائعين والمشترين بصورة إليكترونية

وأوضح مساعد وزير التنمية المحلية أن منصة «أيادي مصر»، اتاحت وجود منظومة متكاملة لعمليات الشراء والبيع بين المنتجين والمستهلكين، لافتًا إلى وجود صعوبة لوصول المنتجات والسلع للمستهلك رغم توافرها، بسبب التباعد بين المنتجات التي يقدمها البائعون وبين المستهلك المستهدف للشراء، منوهًا أن المنصات تقوم بدور كبير في التقريب بين البائع والمشتري بصورة متكاملة وبشكل إليكتروني كامل.

إقبال كبير على المنتجات المصرية في المنتدى الحضري العالمي ببولندا

وأكد «قاسم»، توفير التدريب للشباب في صعيد مصر والدلتا وسيناء ومطروح، حيث تم عقد مجموعة من الورش التدريبية بعدد من المحافظات، بحيث يتم ضم كل مجموعة من المتدربين بالمحافظات المتقاربة في محافظة واحدة لتدريبهم، موضحًا أن آخر معرض لمنصة «أيادي مصر»، كان قبل يومين في المنتدى الحضري العالمي ببولندا، لافتًا إلى أن المنتجات المصرية حظت بقبول كبير من الحضور.