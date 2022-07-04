الأرصاد تحذّر من ارتفاع الحرارة والرطوبة: منخفض الهند قادم بـ«كتل هوائية»

حذّرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من ارتفاع نسبة الرطوبة مع امتداد منخفض الهند الموسمي، الذي تصاحبه كتل هوائية قادمة من البحر المتوسط.

نسب الرطوبة

وقالت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يقدمه الإعلاميان محمد الشاذلي، وجومانا ماهر، على الفضائية المصرية والقناة الأولى، إن نسب الرطوبة هذا الأسبوع أعلى من الماضي، إلى جانب ارتفاع طفيف في درجات الحرارة يتراوح بين درجة ودرجتين.

درجات الحرارة

وأشارت غانم إلى أن درجات الحرارة تسجل بين 35 و36 درجة، موضحة أنّ درجة الحرارة المحسوسة تكون أعلى دائمًا من التي يتم إعلانها، كما يوجد زيادة في فترات سطوع أشعة الشمس خلال فترات النهار، ما يؤدي إلى المزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

الأجواء خلال فترات الليل معتدلة تمامًا على كل أنحاء الجمهورية

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الأجواء خلال فترات النهار تكون شديدة الحرارة، على أغلب المناطق الموجودة على مستوى الجمهورية، باستثناء السواحل الشمالية التي تشهد أجواء حارة رطبة خلال فترات النهار، بينما تكون الأجواء خلال فترات الليل معتدلة تمامًا على أنحاء الجمهورية كافة، بينما يحدث ارتفاع في نسب الرطوبة، ما يزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

وتابعت غانم أنّ هذه الحالة الجوية من المتوقع استمرارها حتى نهاية الأسبوع، إذ يُتوقع أن تكون درجات الحرارة في متوسط 36 درجة على القاهرة الكبرى، و32 درجة على السواحل الشمالية، فيما تتجاوز درجات الحرارة 42 درجة على محافظات جنوب البلاد.