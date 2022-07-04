اعرف حالة الطقس أول أيام عيد الأضحى.. و«الأرصاد» تحذر من ارتفاع الحرارة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال أول أيام عيد الأضحى، إذ حذرت من ارتفاع درجات الحرارة وزيادة نسبة الرطوبة، خلال طقس أيام العيد الذي يوافق يوم السبت 9 يوليو 2022، وفق ما أشارت إليه خرائط الأقمار الصناعية.

حالة الطقس ودرجات الحرارة أول أيام العيد

وأكدت الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها، أن درجات الحرارة وحالة الطقس خلال أول أيام العيد، سيكون شديد الحرارة على القاهرة الكبري وجنوب سيناء، والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية، وسلاسل جبال البحر الأحمر، وذلك خلال ساعات النهار، ومع بداية ساعات المساء يسود طقس معتدل الحرارة على كل مدن ومحافظات الجمهورية، عدا السواحل الشمالية الشرقية والغربية.

وأشارت الأرصاد الجوية، لوجود نشاط للرياح الشمالية الغربية، على كلا من شمال الصعيد وجنوب سيناء، وجبال البحر الأحمر، ووسط سيناء، والقاهرة الكبري، ومدن القناة، والسواحل الشمالية الشرقية والغربية، حيث تتراوح سرعات الرياح بين 16-17 كم في الساعة.

درجات الحرارة المتوقعة خلال أول أيام العيد

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 23.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 27

الظواهر الجوية لصيف 2022

يذكر هيئة الأرصاد الجوية، قد نوهت في بيان سابق لها، أن صيف 2022 يشهد ارتفاع في درجات الحرارة عن صيف 2021، نظرا لامتداد منخفض الهند الموسمي الشديد الحرارة، إذ يعمل على مزيد من الارتفاع في درجات الحرارة بين 1-2، خلال أشهر الصيف الثلاثة على كل المدن والمحافظات، بالإضافة إلى استمرار تأثر البلاد بالعديد من الظواهر الصيفية المرتبطة بفصل الصيف، مثل الرياح الساخنة والشديدة الحرارة التي تأتي من صحراء شبه الجزيرة العربية والصحراء الكبري في الاتجاه الغربي للبلاد.