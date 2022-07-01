«الأرصاد»: استقرار درجات الحرارة على مدار اليوم الجمعة.. «فيديو»

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد تشهد استقرارًا في درجات الحرارة والأجواء بصفة عامة منذ أيام، وتستمر حالة الاستقرار على مدار اليوم الجمعة، وتسجل درجات الحرارة معدلاتها الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام، وتتراوح بين 33 و34 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.

وأضافت غانم في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر: «نتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي تصاحبه كتل هوائية قادمة من البحر المتوسط وبالتالي ترتفع نسبة الرطوبة نهارًا وليلًا، بالإضافة إلى امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، ويعمل على وجود سحب طوال اليوم، ومن ثم يتم حجب جزء من أشعة الشمس على بعض المناطق، وخاصة السواحل الشمالية».

ارتفاع نسب الرطوبة

وتابعت عضو المركز الإعلامي بـ الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن ارتفاع نسب الرطوبة والتعرض لأشعة الشمس يزيد الإحساس بدرجات الحرارة أعلى من القيم الطبيعية، وخلال فترات النهار يكون الطقس حارًا على القاهرة الكبرى وشمال البلاد، شديد الحرارة نهارًا على جنوب البلاد وجنوب سيناء.

الطقس الليل

وأردفت، أن الليل يشهد نشاطًا الرياح وتتراوح سرعتها بين 30 و40 كم في الساعة، ما يساعد على عدم الإحساس بنسب الرطوبة، وبالتالي نشعر بالأجواء المعتدلة تماما في فترات الليل والمساء والساعات الأولى من الصباح الباكر.