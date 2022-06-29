«الأرصاد» تحذر من تعرض مصر لمنخفض جوي.. اعرف درجة الحرارة هتوصل كام؟

ارتفاع كبير في درجات الحرارة شهدته المحافظات خلال الساعات الماضية، حسب ما كشفته هيئة الأرصاد الجوية بتأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي، إذ من المتوقع أن يكون هناك ارتفاع في نسبة الرطوبة نهارا، ويزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات مئوية، كما أنه يؤثر أيضا على نشاط الرياح على بعض المناطق، مما يقلل الإحساس بارتفاع درجة الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، ويكون مائلا للحرارة على السواحل الغربية، كما يكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء، كما أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى منتصف الأسبوع المقبل

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن ارتفاع درجات الحرارة مستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل، إذ ترتفع تدريجيا لتصل إلى 36 في القاهرة الثلاثاء المقبل، وبالنسبة لحالة الطقس ودرجات الحرارة غدا، فهي:

- القاهرة والوجه البحري: تصل درجة الحرارة العظمى إلى 33 و الصغرى إلى 24 درجة.

- السواحل الشمالية: تصل درجة الحرارة العظمى إلى 29 والصغرى إلى 23.

- جنوب سيناء: تصل درجة الحرارة العظمى إلى 37 و الصغرى إلى 27.

- شمال الصعيد: تصل درجة الحرارة العظمى إلى 35 والصغرى إلى 24.

- جنوب الصعيد: تصل درجة الحرارة العظمى إلى 39 والصغرى إلى 27.

متوسط نسبة الرطوبة خلال الفترة المقبلة

- القاهرة والوجه البحري: تتراوح العظمى بين 75 و 80 ليلا، وبين 30 و 35 نهارا.

- السواحل الشمالية: تتراوح العظمى بين 80 و 85 ليلا، والصغرى بين 30 و 35 نهارا.

- جنوب سيناء: تتراوح العظمى بين 50 و 55 ليلا و 30 و35 نهارا.

- شمال الصعيد: تتراوح العظمى بين 40 و 45 ليلا والصغر ى بين 20 و 25 نهارا.

- جنوب الصعيد: تتراوح العظمى بين 20 و 30 ليلا و الصغرى بين 10 و 15 نهارا.