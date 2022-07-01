الأرصاد تكشف ملامح الطقس ودرجات الحرارة هذا الأسبوع: ارتفاع طفيف

كشف خبراء الرصد والمتابعة بالهيئة العامة للأرصاد الجوية عن ملامح حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة على مدار الأسبوع المقبل، إذ ستشهد البلاد طقسًا حارًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بداية من اليوم الجمعة 1 يوليو وحتى الأربعاء المقبل 6 يوليو.

طقس معتدل ليلاً في كافة أنحاء البلاد

وأوضح الخبراء أنه من المتوقع أن تكون حالة الطقس خلال ساعات الليل معتدلة على كافة الأنحاء، وأنه خلال الفترة المذكورة سترتفع نسب الرطوبة تدريجيًا نظرًا لامتداد منخفض الهند الموسمي على معظم الأنحاء.

وأشارت الأرصاد الجوية إلى ارتفاع نسب الرطوبة نهارًا وأن هذا الأمر يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من درجة إلى درجتين مئويًا، بالإضافة لنشاط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة، مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلاً.

درجات الحرارة من الجمعة وحتى الأربعاء

وجاءت تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة وفق بيان الهيئة العامة لـ«الأرصاد الجوية» خلال الفترة من الجمعة 1 يوليو حتى الأربعاء 6 يوليو المقبل على النحو التالي:

درجات الحرارة الجمعة 1 يوليو 2022

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 24.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 23.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 27.

درجات الحرارة السبت 2 يوليو 2022

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 23.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 27.

درجات الحرارة الأحد 3 يوليو 2022

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 23.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 26.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 28.

درجات الحرارة الاثنين 4 يوليو 2022

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 23.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 26.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 28.

درجات الحرارة الثلاثاء 5 يوليو 2022

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 22.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 25.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 28.

درجات الحرارة الأربعاء 6 يوليو 2022

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 23.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 25.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 28.