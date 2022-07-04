نجوم الفن يدعمون محمد نجاتي بعد تلميحه بالاعتزال.. وكرارة: أنت نجم كبير

حرص عدد كبير من نجوم الفن، على دعم الفنان محمد نجاتي، بعد تلميحه باعتزال مجال الفن نهائيًا، بعد تعرضه لانتقادات إزاء اختياراته الفنية الأخيرة، مؤكدًا أنه ليس راضيًا عن بعضها.

ويُعد الفنان أمير كرارة، أحد أبرز الفنانين الداعمين للفنان محمد نجاتي في أزمته الأخيرة، حيث كتب عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: «حبيبي أنت قد الدنيا ونجم كبير ربنا يكرمك ويزيدك وأنت على دماغنا كلنا يا راجل يا محترم».

شريف منير: كل الناس عارفة إنك فنان موهوب

ومن جانبه، قال الفنان شريف منير لـ محمد نجاتي: «أنت صادق في كل كلمة بتقولها.. وردك عجبني جدًا.. محترم هادي مؤدب.. كل الناس عارفين إنك فنان موهوب.. و أنا حاسس بكل كلمه أنت قولتها»، متابعًا «بس يا نجاتي في سيناريو رباني بيحصل فجأة وتبقى غير متوقعة.. وتلاقي الدنيا فتحت فجأة من حيث لا تحتسب».

وأضاف شريف منير: «حصل لي كده في فيلم عريس من جهه أمنية.. الدنيا كانت ضلمة وفجأة لقيت الأستاذ عادل إمام بيكلمني.. وكل شيء اتعدل، لا تقلق.. هتيجي وهتنبسط بعد ضيق.. بس ابقى افتكرني».

فيما أبدت الفنانة أميرة هاني، دعمها للفنان محمد نجاتي، قائلة: «أنت نجم وعارف أنك نجم وتاريخك يشهد بده من طفولتك واشتغلت مع كبار النجوم غيرك مجاتلوش الفرص اللي جاتلك برده».

أحمد كرارة: أنت نجم كبير باحترامك وأخلاقك

كما انضم المُمثل أحمد كرارة، إلى قائمة الداعمين، بقوله: «يا نجاتي أنت اللي نجم كبير باحترامك وأخلاقك ومازلت وأنت فنان كبير من زمان وكنا كلنا بنشوفك فنان شاطر وتعلمنا منك ولسه عندك كتير تقدمه الفترة اللي جاية وكان ليا الشرف أني اشتغل معاك في كذا عمل وتعلمت منك كتير».

نشوى مصطفى: بإذن الله تملى الدنيا فن

ودعم أحمد حسن راؤول، الفنان محمد نجاتي، قائلًا: «ثبت الفيديو عندك وكل ما تضعف ادخل اتفرج على تعليقات الناس ومظاهرة الحب دي.. هتعرف إن ربنا بيحبك وده كفاية.. ومن حبه ربه حبب فيه خلقه.. الواحد بيفضل يشتغل فن طول عمره عشان الحب ده.. واعتبر اللحظة دي لحظة فاصلة وابدأ نجاتي جديد بروح جديدة.. يمكن دي رسالة من ربنا».

ومن جهتها، قالت الفنانة نشوى مصطفى: «الفنان المحترم الراقي المبدع النجم من أول أدواره عرق البلح ربنا يرزقك الخير ومافيش حاجة اسمها اعتزال - بإذن الله تملى الدنيا فن».