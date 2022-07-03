محمد نجاتي: مستعد لاعتزال التمثيل لأني بقدم أعمال مش راضي عنها

أبدى الفنان محمد نجاتي استعداده لاعتزال التمثيل بعد تعرضه لعدد من الانتقادات إزاء اختياراته الفنية الأخيرة التي أكد أنه ليس راضيا عن أجزاء منها، بحسب قوله.

ونشر«نجاتي» مقطعا مصورا عبر حسابه الرسمي بتطبيق «إنستجرام» قال فيه: «بالنسبة للبوست الذي كتبه أحد الصحفيين عن اختياره للمشاركة في مسلسل محمود المصري بدلا من أمير كرارة، فترشيحي جاء من الكاتب مدحت العدل وهو حي يرزق ومن الممكن سؤاله في ذلك».

نجاتي: كرارة نجم كبير وله جمهوره.

وأضاف الفنان محمد نجاتي: «أمير كرارة نجم كبير واللي وصله دلوقتي كان نتيجة جهد وتعب وعرق وعلشان كدة بقى عنده قاعدة جماهيرية كبيرة، وعن نفسي أنا ممثل بشتغل الحاجات اللي بلاقيها مناسبة وكويسة، والأعمال دي ممكن مبتأخدش بروبجاندا كبيرة، لكن غصب عني أنا مضطر أشتغل حاجات علشان أكمل حياتي لأن عندي التزامات، وكمان عندي حاجات ممكن مش مخلياني مبسوط اوي175.

نجاتي: مستعد أعتزل وأريح الناس مني

وتابع: «أحيانا بضطر أقبل حاجات مش راضي عنها علشان أقدر أكمل حياتي، وإذا كانت الوضعية دي مضايقة ناس أو بعض الصحفيين على فكرة أنا ممكن أعتزل وأريحكم كلكم مني وتبقى نهاية الحكاية».