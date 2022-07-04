إنارة الشوارع المؤدية إلى المزارات السياحية والمناطق الأثرية بواحة سيوة

نفذ مركز ومدينة سيوة حملة لإنارة الشوارع المؤدية إلي المزارات السياحية والمناطق الأثرية، وذلك ضمن خطة إنارة إدارة الكهرباء لمواكبة التوافد السياحى على سيوة على مدار العام، وانطلاق موسم السياحة العلاجية خلال موسم الصيف واستقبال السياح الأجانب والمصريين للدفن في الرمال وبحيرات الملح والعيون الكبريتية.

صيانة أعمدة الإنارة في سيوة

وقال محمد بكر رئيس مركز ومدينة سيوة، اليوم الاثنين، إن هناك تواصل لجهود أعمال صيانة أعمده الإنارة العامة، في الواحة طبقا للتوجيهات الصادرة من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمتابعة الاعمال والعمل على انتظام الخدمات المقدمه للمواطنين، في قطار الكهرباء، كما تكثف إدارة الانارة العامة صيانة أعمدة الإنارة في العديد من المناطق السكنية بخلاف المناطق السياحية، ومن بينها مناطق ابوالليف والدكرور والسلام بنطاق مدينة سيوة.

وأضاف رئيس مركز ومدينة سيوة أنه لتغذية الشوارع بالكهرباء جرى الدفع بفريق من المتخصصين في أعمال التركيب والإنارة والصيانة، من خلال المهندسين والفنيين والعمال، وسيارات ومعدات بجانب توفير المهمات اللازمة العمدة الإنارة من الكشافات، ما يمكن العاملين من أعمال إنارة جميع الأعمدة الجديدة والصيانة في مختلف الشوارع من مدخل سيوة وحتى جميع الأحياء والمزارات السياحية.

تنوع السياحة في سيوة

وأوضح بكر أنه يجري العمل لتوفير جميع الخدمات لسيوة كأحد أهم المدن السياحية في مصر واستقبالها للسياح والرحلات في موسم الشتاء والصيف، في ظل التنوع السياحى بها من السياحة الأثرية والسياحة البيئية والسياحة الترفيهية وسياحة السفارى والسياحة العلاجية وسياحة المهرجانات، ووجود معالم سياحية ذات شهرة عالمية مثل جبل الموتى وعين كليوباترا وقلعة شالي وبحيرة فطناس، ومعبد آمون وبئر واحد ببحر الرمال الأعظم.