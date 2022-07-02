«في عز القيالة».. عمال سيوة ينظفون شوارع الواحة (صور)

على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة في واحة سيوة هذه الأيام، إلا أن فرق النظافة ينتشرون في الشوارع منذ الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، لتنظيف وتطهير شوارع الواحة، في ظل الطقس الجاف ودرجات الحرارة التى تسجل 40 درجة مئوية، مضحيين بأنفسهم في ضربات الشمس القاسية من أجل ظهور سيوة بالشكل اللائق سياحياً أمام زائريها.

نظافة واحة سيوة

وتابع محمد بكر، رئيس مركز ومدينة سيوة، أعمال النظافة في الواحة، حيث يجرى تقسم الأحياء والمناطق السكنية على مدار الأسبوع، طبقاً لخطة وضعها مجلس المدينة، لتشمل نظافة جميع الشوارع في مناطق مدخل مدينة سيوة، ووسط الواحة، وأبوبكر الصديق، وطريق فطناس، والدكرور، والشوارع المؤدية إلى عين كليوباترا، ومعبد آمون، وجبل الموتى، والرمل وأغورمى، وتابه، وجميع المناطق السياحية والشوارع الرئيسية والفرعية، مع تنظيف النخيل وزراعة الأشجار وتجميل الشوارع.

نشاط السياحة في سيوة

وتنشط السياحة العلاجية في واحة سيوة في فصل الصيف منذ منتصف شهر يونيو من كل عام، ويوجد اهتمام بالنظافة على مدار العام، وتتوافد الرحلات السياحية من المصريين والأجانب، للدفن في الرمال للتخلص من آلام العظام والمفاصل والروماتيزم والروماتويد والطاقة السلبية من الجسم، ووهو ما اشتهرت به سيوة في السنوات الأخيرة، بالعلاج بالدفن في الرمال الطبيعية، حسبما أكد رئيس مدينة سيوة لـ«الوطن»، موضحا أنه إلى جانب مياه الملاحات التي تسهم في علاج الأمراض الجلدية من الطفيليات، خاصةً وأنها عبارة عن أحواض من المياه المالحة، خلاصة الملح الخام في المناجم، ويجرى تنظيم رحلات سياحية لها بجانب الدفن في الرمال، بالإضافة إلى العيون الكبريتية التى تتميز بها سيوة، مما يجعل الواحة من أهم المناطق في مصر التى تشتهر بالسياحة العلاجية.