«الرياضة» تختتم الاختبارات التحريرية لعضوية المجالس الشبابية المصرية

اختتمت وزارة الشباب والرياضة المقابلات الشخصية والاختبارات التحريرية للمتقدمين للترشح لعضوية المجالس الشبابية المصرية الثنائية الدولية، والتي أجريت علي مدار 3 أيام، بالمركز الاوليمبي بالمعادي.

المجالس الشبابية تعزز مفهوم الدبلوماسية الشبابية

وضمت لجنة اختيار الشباب كل من اللواء اسماعيل الفار المدير التنفيذي لوزارة الشباب، المستشار طارق أبوزيد المستشار القانونى لوزير الشباب والرياضة، الدكتور عبد الله الباطش مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، أحمد عفيفي رئيس الادارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، مصطفي مجدي معاون الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، الدكتور محمد غنيم مدير عام الادارة العامة للقيادات الشبابية.

يأتي ذلك انطلاقاً من الاستراتيجية الوطنية المصرية للشباب والنشء 2022-2027، وتعزيزاً لمفهوم الدبلوماسية الشبابية ودورها في تعظيم تواجد الشباب المصري في الساحة الدولية وتوطيد العلاقات الدولية الشبابية، وعلى غرار مجالس الأعمال المصرية الثنائية التي يجري تشكيلها بين مصر ومختلف دول العالم، وتنفيذاً لتوجيه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بشأن تفعيل القرار الوزاري رقم 108 لسنة 2022، بشأن تنظيم عمل المجالس الشبابية المصرية الثنائية الدولية، وبناءً على توصيات منتدي الشباب المصري الروسي.

تعظيم التعاون الشبابي المصري الدولي

تهدف المجالس الشبابية الدولية إلى تعظيم التعاون الشبابي المصري الدولي، وتعزيز مفهوم ودور الدبلوماسية الشبابية من خلال استثمار طاقات وخبرات وممارسات وأفكار الشباب المصري، ونظائرهم في الدول في مجالات وقطاعات مختلفة وتمكينهم من رسم خريطة طريق بروح شبابية للتعاون، والمساهمة بفعالية في وضع الرؤي والبرامج التنموية المستقبلية، وتشجيعهم على تطوير المبادرات لمواجهة تحديات المستقبل العالمي، والعمل على تعزيز قدراتهم على التعامل مع المستجدات العلمية والتقنية.

إطلاق الرابط الإلكتروني منتصف يونيو

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أعلنت عن وصول عدد المتقدمين للمشاركة بعضوية المجالس الشبابية المصرية الثنائية الدولية من الجانب المصري إلي 1600 شاب وفتاة من كافة التخصصات، منذ إطلاق الرابط الإلكتروني منتصف يونيو الماضي.