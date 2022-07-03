مدحت صالح: محدش في الدنيا يقدر يحجز على الغناء.. سيبوا الشباب يغنوا

كشف الفنان مدحت صالح عن تفاصيل طرح أغنية جديدة بمناسبة الاحتفال ثورة 30 يونيو بعنوان «كلنا نفس القرار»، قائلا إنه عندما سمع كلمات وألحان الأغنية من البداية وجد أنه أمر راقي للغاية.

تفاصيل أغنيته الجديدة

ووجه مدحت صالح، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة»، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، الشكر لفريق عمل الأغنية، فهي من كلمات الشاعر وائل العبيدي، وهو أحد أبناء وزارة الداخلية، ومن ألحان الموسيقار مصطفى عوض وتوزيع أسامة عبدالهادي.

وأشار إلى أنه سجل الأغنية بشكل سلس ولم يحدث أي تعطيل حيالها، متابعا: «وائل العبيدي قرفته حلوة زي ما إحنا بنقول كمصريين».

ولفت إلى أنه يؤيد حق أي شخص الغناء، وإذا لم يكتسب خبرات مع الوقت سيتعلم، وإذا كان يغني بكلمات «مش قد كدة» سيجد تشجيعا من الجمهور لتحسين اختياره للكلمات، «محدش في الدنيا يقدر يعمل حجز على الغناء».

اتجاه الشباب للموسيقى أحسن من حاجات كتير

وتابع: «أنا شايف لو الشباب بيتجهوا للفن والموسيقى ده أجمل بكتير إنهم يتجهوا إلى أي اتجاه تاني وإحنا شايفينه وشايفين العالم حوالينا والشباب بيتوجهوا بشكل ما لإطار خارج ما تعودنا عليه، لما يغني أحسن ما يعمل حاجة تاني».

من ناحية أخرى، طمأن مدحت صالح جمهور الفنانين محمد الحلو ومحمد ثروت على صحتهما، قائلا إن صحتهما تشهد تحسن مستمر، «هما الاتنين حلوين والحمد لله».

وواصل: «لولا المصريين احنا مكناش هنكون كمطربين بينهم بالشكل ده، مصر دي حبيبتي والمصريين أغلى حاجة في الدنيا، ودايما ببقى عاوز أعمل أقدم كل اللي أقدر أعمله ومش عاوز حاجة غير إني بحبها».

رأيه عن مسابقة «نجوم التاسعة»

وعن رأيه في مسابقة «نجوم التاسعة» لاكتشاف المواهب الفنية سواء الغناء أو الشعر أو القصة القصيرة وغيرها، قال إن مثل هذه المسابقات نحتاجها بضرورة، مبديا موافقته ليكون من ضمن لجنة التحكيم بالمسابقة.