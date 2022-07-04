اختفاء مفاجئ لـ ديانا حداد بعد تأكيد اعتناقها الإسلام.. حذف جميع صورها

حذفت الفنانة اللبنانية ديانا حداد جميع صورها من حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صباح اليوم الاثنين، وسط تداول أنباء عن اعتزالها الفن، بعد انتشار صورة لها من أمام الكعبة المشرفة أثناء أداء مناسك العمرة.

ورغم أن صورة ديانا أمام الكعبة لم تكن جديدة، بل تعود إلى عام 2017، إلا أنه صاحبها كثير من الجدل بشأن اعتناقها الديانة الإسلامية، ما جعل البعض يبحث عن حقيقة ديانتها، لتتصدر بعدها التريند، بسبب أن العديد من الجمهور، لم يكن يعلم أنها اعتنقت الإسلام قبل سنوات.

قصة إسلام ديانا حداد

الجدل بشأن ديانة ديانا حداد أنهته بنفسها، خلال تصريحات تليفزيونية سابقة، إذ كشفت طبيعة البيئة التي نشأت فيها، وكيف أثرت على طريقة تفكيرها، موضحة أنه وُلدت في أسرة مكونة من أم مسلمة وأب مسيحي، وأنها بفضل تلك التركيبة تعلمت احترام الاختلاف وتقبل الآخر، ما انعكس على منحها شخصية متسامحة، حتى أنها تزوجت من رجل مسلم، وانتقلت للعيش معه في دولة الكويت.

وأكدت المطربة اللبنانية أنها اعتنقت الديانة الإسلامية بعد وفاة والدتها في شهر رمضان، لافتة إلى أنها منذ ذلك الوقت بدأت الالتزام بفروض الصيام والصلاة، بالإضافة إلى المدوامة على قراءة القرآن الكريم.

آخر أعمال ديانا حداد

كانت ديانا حداد قد طرحت في شهر فبراير الماضي أحدث أعمالها الغنائية المصورة بطريقة الفيديو كليب بعنوان «سيد الحمقى»، مُجددة تعاونها إخراجيًا مع المخرجة الإماراتية نهلة الفهد، ومن ألحان محمد أنور وتوزيع حسام كامل.

وأحيت ديانا العديد من الحفلات خلال الآونة الأخيرة، أبرزها حفل غنائي في العراق في شهر مارس الماضي، كما أحيت حفلاً بمعرض إكسبو على مسرح اليوبيل، وقدمت خلال الحفل «دويتو»، مع الفنان حاتم العراقي، الذي شاركها حفل السهرة الغنائية، وقدما معًا أغنية «بين العصر والمغرب»، برفة الفرقة الموسيقية، التي حملت في بدايتها موال مشترك بين العراقي وحداد.