الفنانة ديانا حداد عن اعتناقها الإسلام: كل إنسان حر في معتقداته

تصدرت الفنانة اللبنانية ديانا حداد، محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، على إثر تصريحاتها التلفزيونية التي أطلقتها في الساعات الأخيرة، بشأن اعتناقها الإسلام وزيارتها إلى الكعبة الشريفة، وتداول صورتها بالحجاب، وتأكيد احترامها لجميع الأديان، وأن كل إنسان حر في معتقداته ودع الخلق للخالق.

الفنانة ديانا حداد تتصدر محركات البحث بسبب الحجاب

وعلقت الفنانة ديانا حداد، على الضجة التي أحدثتها صورتها بالحجاب من أمام الكعبة الشريفة، بالإشارة إلى أن الصورة ليست حديثة ولكن مر عليها نحو 5 سنوات، حيث كانت في المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة بصحبة ابنتها.

وأشارت إلى أن موضوع حجابها وتواجدها في الأراضي السعودية، تحول إلى تريند وتم تداوله على نطاق واسع، واستقبالها ردود فعل كبيرة ومختلفة من جميع أرجاء الوطن العربي، وصفتها بالإيجابية ودليل على محبة الناس والجمهور لها.

الصورة المتداولة لها في مكة المكرمة مر عليها 5 سنوات

وفي تصريحات سابقة لـ«الوطن» قال حلمي بشير، مدير أعمال الفنانة ديانا حداد، بأن الفنانة اللبنانية اعتنقت الإسلام منذ سنوات بعيدة، معربًا عن دهشته من إعادة تناول هذا الأمر في التوقيت الحالي، لمجرد انتشار صورة لها من مكة المكرمة منذ سنوات عادة.

وكانت الفنانة اللبنانية طرحت في شهر فبراير الماضي فيديو كليب أغنيتها الجديدة سيد الحمقى، عبر موقع «يوتيوب» وحقق ما يقرب من 3 ملايين مشاهدة، بخلاف طرحه على المنصات السمعية والإلكترونية.

أغنية سيد الحمقى، من كلمات الشاعر محمد القاسمي، وألحان محمود أنور، توزيع حسام كامل.