انخفاض سعر الدولار الأمريكي.. الملاذ الآمن في التعاملات الأوروبية

انخفض الدولار الأمريكي في التعاملات الأوروبية المبكرة اليوم الاثنين، لكنه ظل مطلوبًا كملاذ آمن بسبب المخاوف بشأن تباطؤ النمو العالمي بينما من المرجح أن تحد عطلة الولايات المتحدة من التقلبات.

توقعات بركود منطقة اليورو والمملكة المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا وكندا وأمريكا

وخلال بداية التعاملات انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات أخرى، بنسبة 0.1 ٪ إلى 104.810، وصرح المحللون لدى نومورا في مذكرة أنَّه من المرجح أن تسقط منطقة اليورو والمملكة المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا وكندا والولايات المتحدة في حالة ركود خلال الأشهر الـ12 المقبلة، إذ تتطلع البنوك المركزية إلى استعادة سيطرتها على التضخم.

وقال موقع «investing» إنه قد تم دعم هذا الرأي من خلال البيانات الاقتصادية الأخيرة، مع نمو الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة، على سبيل المثال، أقل بكثير من المتوقع في مايو، بينما انخفض إجمالي الناتج المحلي الإجمالي الآن الذي يحظى باهتمام مجلس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا إلى 2.1٪ سنويًا للربع الثاني.

وعلى الرغم من ذلك، كرر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، الأسبوع الماضي قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي لترويض التضخم الحاد.

وصرح محللو «أي إن جي» في ملاحظة أنه يجب أن يستمر الدولار في الاعتماد على أرضية صلبة إلى حد ما في الربع الثالث بفضل زيادات أسعار الفائدة التي حملها بنك الاحتياطي الفيدرالي، والبيئة التي لا تزال مليئة بالتحديات للأصول ذات المخاطر العالمية بسبب تشديد السيولة والمخاوف من حدوث تباطؤ عالمي.

تأثير الحرب على اقتصاديات دول الاتحاد الأوروبي

ويشير العجز البالغ مليار يورو (1 مليار دولار) إلى أن الاقتصاد الألماني القائم على التصدير يشعر بالتأثير الكامل لغزو روسيا لأوكرانيا وعمليات الإغلاق الصينية المرتبطة بفيروس كورونا والأضرار المرتبطة بسلاسل التوريد الدولية.

ويجتمع البنك المركزي الأسترالي يوم الثلاثاء ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع أسعار الفائدة في محاولة للحد من التضخم المرتفع.

وأوضح استطلاع أجرته وكالة «بلومبرج» أنَّ جميع الاقتصاديين الـ26 باستثناء واحد يتوقعون أن يرفع بنك الاحتياطي الأسترالي معدل الهدف النقدي بمقدار نصف نقطة مئوية يوم الثلاثاء إلى 1.35٪، إلى مستوى لم يشهده منذ مايو 2019.