ترقب قرار تسعير الدولار الجمركي لـ شهر يوليو

يترقب مجتمع المال والأعمال، والمستوردين والمصدرين، قرار وزارة المالية، بشأن تحديد سعر الدولار الجمركي لشهر يوليو، والإعلان عن القرار قبل حلول الأول من يوليو الموافق الجمعة المقبل.

كانت وزارة المالية، حركت أسعار الدولار الجمركي خلال شهر يونيو الحالي من 16 إلى 17 جنيها في مايو، ثم قررت التعامل بالأسعار المعلنة من البنك المركزي طوال شهر يونيو الجاري، بعدما أعادت العمل بنظام الدولار الجمركي منذ 22 مارس الماضي، عقب قرار لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي، رفع أسعار الفائدة بنحو 1% في جلسة استثنائية في شهر مارس الماضي.

مصدر يتوقع إعلان أسعار الدولار الجمركي غدا

وتوقع مصدر مطلع بمصلحة الجمارك، إعلان أسعار الدولار الجمركي، علاوة على باقي العملات مقابل الجنيه غدا الأربعاء، نظراً لتزامن نهاية الشهر يونيو، مع عطلة رسمية بسبب الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو بعد غد الخميس.

وأكد المصدر لـ«الوطن»، أن أسباب عودة الحكومة لتطبيق الدولار الجمركي، في المقام الأول لضبط الأسعار في السوق المحلية، خصوصا أسعار السلع المستوردة من الخارج، لحماية المواطنين من مغالاة بعض التجار في رفع الأسعار دون أي مبررات.

قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي

وفي 22 مارس الماضي، وبعد 24 ساعة من قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، رفع أسعار الفائدة بمعدل 100 نقطة أساس، بما يعادل الـ1%، حددت وزارة المالية سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيها، ثم رفعت السعر في بداية يونيو، إلى 17 جنيها، قبل أن تسعر الدولار الجمركي وفقاً للسعر المعلن من البنك المركزي المصري.

وعادت وزارة المالية، إلى تطبيق الدولار الجمركي وبدأت وزارة المالية العمل بنظام الدولار الجمركي في شهر فبراير عام 2017، بعد قرار «التعويم» مباشرة، قبل أن تتوقف عن التطبيق في سبتمبر 2019، بعد استقرار الأوضاع الاقتصادية في مصر، ثم عادت من جديد رفع البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة 1% في مارس الماضي.