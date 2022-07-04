المشدد 7 سنوات لمدرس تحرش بطبيبة وصيدلانية في الشارع ببنها

قضت محكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار خالد الشباسي، بالسجن المشدد 7 سنوات على مدرس بتهمة التحرش وهتك عرض طبيبة وصيدلانية أثناء سيرهما في الشارع بمدينة بنها دائرة قسم ثان.

وترجع أوراق القضية إلى تلقي مأمور قسم ثاني بنها بلاغًا من طبيبة وصيدلانية، يفيد بقيام مدرس بالتحرش بهما وهتك عرض أحدهما أثناء سيره بصحبة اثنين آخرين من زملائه في أحد الشوارع بمدينة بنها، بمحافظة القليوبية.

المتهم أمسك المجني عليها

وأُخطرت مديرية أمن القليوبية بالواقعة، فانتقلت قوة أمنية، وتبين أنه أثناء سير الطبيبة والصيدلانية في أحد الشوارع جاء من ورائهما المتهم «مدرس»، وبصحبتة اثنان آخران، وألقى الأول كلامًا خارجًا عليهما، وقال للمجني عليها الأولى كلامًا يخدش الحياء، ثم أمسكها من منطقة حساسة في جسدها، فصرخت وألقت كوب «نسكافيه» كانت تحتسيه في وجهه، فأسرع هاربًا عقب قيام المارة في الشارع بمحاولة الإمساك به.

كاميرات المراقبة تحدد المتهم

وفحصت الأجهزة الأمنية كاميرات المراقبة في المحال بالمنطقة التي شهدت الواقعة، وتبين أن المتهم وزميليه كانوا يسيرون خلف المجني عليهما، وقام المتهم بإمساك إحداهما من منطقة حساسة بجسدها، وبسؤال زميليه أيدا ما جاء في أقوال المجني عليهما، وأُلقي القبض على المتهم، وتم عرضه على جهات التحقيق، فأحالته للمحاكمة فأصدرت المحكمة حكمها السابق.