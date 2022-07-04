«التخطيط:» نفذنا مشروعات خضراء بنسبة 40% من الخطة الاستثمارية

عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعًا مع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ cop27، لمتابعة الأعمال الخاصة بتجهيزات استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27، وذلك بحضور فريق العمل المشكل من الوزارتين في هذا الشأن.

وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة هالة السعيد، أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الوزارات للتحضير لـcop27 وضرورة استغلال الحدث ليعبر عن ما تحقق في الدولة المصرية خلال السنوات الاخيرة، موضحة أن وزارة التخطيط استطاعت أن تصل بالمشروعات في الخطة الاستثمارية لأن تكون مشروعات خضراء بنسبة تقترب من 40٪؜ من إجمالي مشروعات الخطة وتستهدف زيادة هذه النسبة في العام المالي القادم.

واستعرضت وزيرة التخطيط رؤية الوزارة في تنفيذ يوم (الحلول) أحد الأيام الموضوعية، التي ستقوم وزارة التخطيط بتنظيم فعالياته خلال الـcop27، وسيتضمن مجموعة من الموضوعات على رأسها المدن المستدامة والنقل المستدام، فضلا عن إتاحة فرصة لعرض مجهودات القطاع الخاص في ابتكار حلول صديقة للبيئة، كما سيضم جانب مهم لرواد الأعمال أصحاب الأفكار والمشروعات، التي تهدف لتحسين الوضع البيئي.

جلسة اتحاد الصناديق السيادية الافريقية

وأوضحت «السعيد»، أن الوزارة ستشارك بفعاليات في عدد آخر من أيام الـcop27 بمجموعة من الفعاليات والمبادرات، منها على سبيل المثال المشاركة بجلسة في يوم التمويل حول اتحاد الصناديق السيادية الأفريقية الذي تم اعلانه في المغرب الأسبوع الماضي بمشاركة الصندوق السيادي المصري، كما ستشارك الوزارة بعدة فعاليات في يوم العلوم وكذلك في يوم الشباب بمبادرات مثل العقول الخضراء وسفراء المناخ.

من جانبها، أشارت وزيرة البيئة، إلى الخطة والإجراءات التي تم اعتمادها مؤخرًا باللجنة العليا المعنية بالتحضير لمؤتمر المناخ القادم، والكيفية التي ستعمل بها كل وزارة، موضحة انه تم الاتفاق على تحديد «يوم الحلول» وذلك ضمن الأيام غير الرسمية بالمؤتمر والمعنى به وزارة التخطيط، ويعتمد هذا اليوم على عرض الأفكار والابتكارات الخاصة بخفض الانبعاثات أو التكيف مع آثار التغيرات المناخية.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه سيتم خلال «يوم الحلول» تخصيص جلسة للمخلفات، ويمكن خلالها عرض المبادرة العالمية للمخلفات 50 بحلول عام 2050 التي سيتم إطلاقها خلال مؤتمر المناخ المقبل COP27، والتي تهدف إلى رفع معدل إعادة التدوير إلى 50% من المخلفات الأفريقية بحلول عام 2050.

مشاركة المجتمع المدني في الجلسات

كما أشارت وزيرة البيئة إلى إمكانية إتاحة الفرصة للمشاركين بالمنطقة الخضراء بالمؤتمر، والتي ستضم المجتمع المدني، والقطاع الخاص وشركاء التنمية، بالمشاركة في جلسة من الجلسات الخاصة بـ«يوم الحلول»، وأيضًا تم الاتفاق على إعداد قائمة بهؤلاء المشاركين وما يمكن ان يقدموه خلال ذلك اليوم.

واتفق الجانبان على تجهيز ورقة عمل بالإجراءات والأنشطة التي ستقوم بها وزارة التخطيط وكيفية إدارة «يوم الحلول» ليتم مناقشتها خلال الشهر الجاري، حيث ستكون كل وزارة مسئولة مسئولية كاملة عن اليوم الخاص بها.